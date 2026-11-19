En medio del estreno mundial de Gordon, la serie argentina de Netflix dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik que recrea la oscura trayectoria de Aníbal Gordon, Rodrigo de la Serna enfrenta una intensa batalla judicial con su expareja, Ludmila Romero.

La relación de la pareja, que se extendió entre 2015 y 2021, terminó con desacuerdos profundos sobre la crianza de sus dos hijos menores. Romero se instaló en Rosario con los chicos, mientras De la Serna permanece en Buenos Aires. Esa distancia geográfica alimentó las diferencias y derivó en un enfrentamiento que, según versiones judiciales y del entorno, lleva años sin diálogo entre ambos.

Entre 2021 y 2023 habrían alcanzado 15 acuerdos judiciales que, de acuerdo con lo que trascendió, el actor no habría cumplido en su totalidad, en parte por su agenda de viajes y trabajo. La situación se complicó aún más cuando Romero propuso dividir un departamento que tenían en común en Rosario para poder mudarse a una propiedad más grande. La división se concretó, ella compró un terreno y edificó su casa, pero De la Serna no habría aportado dinero alguno hasta el momento.

El actor inició además una demanda para fijar un régimen de permanencia que contemplaba 10 días de los hijos en Buenos Aires y 20 en Rosario.

Consultado, De la Serna fue categórico: “Si es algo personal, no lo voy a ventilar”. Días antes, en Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, había reconocido que venía de “un año personal difícil”, sin entrar en detalles.

El conflicto estalla justo cuando Gordon, basada en las novelas de Marcelo Larraquy y disponible desde el 18 de noviembre en Netflix, se posiciona como uno de los lanzamientos más comentados de la plataforma. De la Serna interpreta a Aníbal Gordon, el delincuente común que terminó vinculado a la Triple A y a centros clandestinos durante la última dictadura, en lo que críticos y el propio actor describen como uno de sus trabajos más intensos y oscuros.