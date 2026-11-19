Inmersa en algunos escándalos, Eugenia “la China” Suárez salió a aclarar su situación en la ficción En el barro después de que circularan versiones de que habría sido apartada de las nuevas temporadas por los celos de Mauro Icardi. La actriz confirmó que retoma las grabaciones a fines de noviembre, y que será una participación breve en la ficción carcelaria de gran éxito.

El rodaje de una temporada completa demanda cerca de tres meses y Suárez no pudo garantizar esa disponibilidad debido a que, en ese momento, estaba viviendo en el exterior. De esta manera, la solución que encontraron fue la sumarla por dos capítulos. Asimismo, en los créditos va a figurar como “Participación especial de la China Suárez en la tercera temporada”.



Esta entrega tendrá a Lorena Vega, Juana Molina, María Becerra, Noelia Pompa, entre otros y la participación de Suárez en esa entrega se limitaría a un flashback.