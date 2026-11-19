Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de noviembre de 2026 OPERATIVO

Golpe a las redes de abuso infantil en PBA: 136 allanamientos y 16 detenidos

La octava edición de la Operación Protección de las Infancias se desplegó en 75 localidades bonaerenses. La investigación permitió identificar a 123 personas, secuestrar más de 300 dispositivos electrónicos y detectar 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil.

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