Golpe a las redes de abuso infantil en PBA: 136 allanamientos y 16 detenidos
La octava edición de la Operación Protección de las Infancias se desplegó en 75 localidades bonaerenses. La investigación permitió identificar a 123 personas, secuestrar más de 300 dispositivos electrónicos y detectar 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil.
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La provincia de Buenos Aires llevó adelante un amplio operativo contra las redes de abuso sexual infantil en línea, con 136 allanamientos simultáneos en 75 localidades y un saldo de 16 personas detenidas. Se trata de la octava edición de la denominada Operación Protección de las Infancias, una investigación coordinada por el Ministerio Público bonaerense, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand, que volvió a poner en evidencia la dimensión del delito y la necesidad de articular recursos judiciales y policiales para combatirlo.
El procedimiento se realizó el 18 de noviembre y contó con la participación de fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil de distintos departamentos judiciales. Como resultado de las investigaciones fueron identificadas 123 personas, de las cuales 119 son hombres y cuatro mujeres. Además, se detectó la participación de ocho menores de edad en el intercambio de material de abuso sexual infantil.
La investigación también encendió alertas por otras situaciones detectadas durante los procedimientos. Siete de las personas investigadas trabajan en contacto directo con niños, niñas y adolescentes, mientras que en los domicilios allanados se identificaron 59 menores de edad convivientes o presentes. A su vez, se detectaron siete posibles víctimas, un dato que amplía el alcance de las actuaciones judiciales y abre nuevas líneas de investigación.
La operación tuvo como objetivo desarticular redes de agresores sexuales y avanzar sobre distintas modalidades delictivas vinculadas con la circulación de material de abuso sexual infantil. Entre las conductas investigadas se encuentran la distribución, tenencia y posible producción de ese contenido, además del acoso sexual en línea, conocido como grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal.
Uno de los aspectos relevantes del operativo estuvo relacionado con los antecedentes de algunos de los objetivos investigados. Entre los domicilios allanados se identificó a una persona que ya registraba antecedentes en una causa por abuso sexual infantil. También se informó que uno de los procedimientos tuvo origen en una investigación anterior por tenencia de material de abuso sexual infantil, que permitió avanzar sobre una nueva imputada por producción y distribución de ese contenido.
En cuanto a los elementos secuestrados, los investigadores incautaron 70 computadoras y discos rígidos, 95 dispositivos de almacenamiento y 176 teléfonos celulares. El análisis preliminar de esos equipos permitió detectar más de 3.670 archivos de material de abuso sexual infantil, que ahora deberán ser sometidos a las pericias correspondientes para profundizar las investigaciones y determinar eventuales responsabilidades.
La coordinación general estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto con una red de fiscales y ayudantes fiscales especializados.
Nueve fiscalías funcionaron como nodos centrales para la investigación y detección de los responsables, con intervención de dependencias judiciales de Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Morón, Moreno-General Rodríguez, Pergamino, Quilmes y San Isidro.
Los 136 allanamientos alcanzaron a 21 departamentos judiciales y sus respectivas jurisdicciones, entre ellos Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-General Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, además de la descentralizada de Tres Arroyos.
El operativo también contó con la participación de efectivos y especialistas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía bonaerense, la Policía Federal Argentina y distintas divisiones especializadas de fuerzas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El trabajo conjunto resultó central para ejecutar los procedimientos y avanzar sobre dispositivos electrónicos cuya información puede aportar nuevas pruebas.
La octava edición de Protección de las Infancias representa una nueva instancia de una política de investigación criminal que busca sostener la coordinación entre fiscalías especializadas y fuerzas de seguridad frente a delitos que, por su modalidad digital, trascienden las fronteras de los distritos y requieren herramientas tecnológicas específicas.
Con 123 personas identificadas, 16 detenidos y miles de archivos detectados, el despliegue dejó una dimensión concreta del fenómeno que enfrenta la Justicia bonaerense. La investigación, además, continúa abierta para establecer el alcance de las redes involucradas, identificar posibles víctimas y determinar las responsabilidades penales de las personas alcanzadas por los procedimientos.