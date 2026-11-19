Anne Hathaway, de 44 años, se convirtió en madre por tercera vez junto a su marido, el diseñador de joyas Adam Shulman. La noticia trascendió después de que la actriz fuera fotografiada en las calles de Nueva York paseando con su bebé recién nacido sujeto al pecho mediante un portabebés. Las imágenes muestran su primera aparición pública tras el parto, con un look informal.



Aunque la pareja no compartió oficialmente detalles sobre el nacimiento, se conoció que el bebé es una nena. La revelación llegó a través de Molly Rogers, vestuarista de El diablo viste a la moda 2, quien felicitó a Hathaway en una historia de Instagram y escribió: “¡Es una beba!”.



Hathaway y Shulman están casados desde septiembre de 2012 y ya son padres de dos hijos: Jonathan, de 10 años, y Jack, de 6. La actriz mantiene su vida familiar alejada de la exposición mediática para preservar la intimidad de los chicos.



El embarazo había sido anunciado en junio de 2026 mediante un video en Instagram en el que mostró su pancita al ritmo de la canción Baby I’m Yours de Barbara Lewis, acompañado de la dedicatoria “x Baby, I’m yours x”. Un mes después, en una entrevista en Late Night With Seth Meyers, Hathaway contó con humor que la gestación fue una sorpresa: “Es increíble. Quiero decir, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara… nos sorprendió tanto que las cosas resultaran así. Así que a este lo llamamos nuestro ‘buzzer beater’”.



Con la llegada de la nena, la familia de la protagonista de El diablo viste a la moda suma un nuevo integrante tras un año de intensa actividad profesional para la actriz.



