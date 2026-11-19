Jennifer Lopez, de 57 años, rompió su habitual reserva sobre su vida sentimental al referirse a su matrimonio con el actor Ben Affleck durante el episodio de un podcast: “Estoy terminada con esa parte de mi vida. Fue una situación tan dura y decepcionante en todos los niveles. En todos los niveles fue tan decepcionante. Nunca quiero volver a ahondar en eso”, afirmó la intérprete de “Let’s Get Loud”.

La pareja, conocida popularmente como Bennifer, se había casado en julio de 2022 en Las Vegas y celebró una segunda ceremonia en Georgia el 20 de agosto de ese mismo año. Lopez presentó la demanda de divorcio exactamente dos años después, el 20 de agosto de 2024, citando diferencias irreconciliables y fijando la fecha de separación el 26 de abril de 2024. El divorcio se finalizó a principios de 2025.

Aunque aseguró que se enfoca en vivir sola y está “bien consigo misma”, Lopez no descartó por completo la posibilidad de un nuevo amor. “Fui una monógama serial, una tras otra, tratando de encontrar ‘la cosa’, esperando que esta fuera la definitiva”, explicó. Agregó que la experiencia la cambió y que ahora busca patrones de conducta distintos: “Puedes ser intelectualmente una persona inteligente y saber cosas, pero el saber no es lo importante. Es cambiar el comportamiento y los patrones”.

La artista, madre de los mellizos Max y Emme (de 18 años) junto a su exesposo Marc Anthony, ofreció un consejo que aplica tanto a los divorcios como a cualquier situación difícil: “Siempre opera de una manera de la que te sientas orgullosa cuando mires atrás”. Recordó que, incluso en medio del dolor, se esforzó por actuar con dignidad: “Amé completamente. Actué de una manera de la que me siento orgullosa como ser humano. No traté a nadie de una forma de la que me avergonzaría”.

Lopez, que ha estado casada en cuatro ocasiones (con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y Affleck), enfatizó que el proceso le enseñó a sostenerse a sí misma incluso cuando “la casa se te cae encima”. Su relación con Affleck había tenido un primer capítulo entre 2002 y 2004, cuando estuvieron comprometidos antes de separarse.