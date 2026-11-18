Volver | La Tecla Nacionales 18 de noviembre de 2026 CONGRESO CALIENTE

Suspensión de las PASO: el gobierno cedió con las colectoras y sigue la rosca

Javier Milei tuvo que ceder con uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral para destrabar las negociaciones en el Senado. Patricia Bullrich anunció que las listas colectoras quedarán afuera del proyecto para conseguir el respaldo necesario con respecto a la suspensión de las Primarias. Hay cuarto intermedio para continuar con las negociaciones.

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