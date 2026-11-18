Suspensión de las PASO: el gobierno cedió con las colectoras y sigue la rosca
Javier Milei tuvo que ceder con uno de los puntos más controvertidos de la reforma electoral para destrabar las negociaciones en el Senado. Patricia Bullrich anunció que las listas colectoras quedarán afuera del proyecto para conseguir el respaldo necesario con respecto a la suspensión de las Primarias. Hay cuarto intermedio para continuar con las negociaciones.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En el marco del debate legislativo en torno a la suspensión de las PASO, el Gobierno de Javier Milei debió resignar su propuesta de habilitar nuevamente las listas colectoras para conseguir el consenso de los bloques aliados y encaminar el dictamen de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
La decisión fue comunicada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta nacional, Patricia Bullrich, durante la reanudación del debate en comisión. La eliminación de ese mecanismo representó una concesión del oficialismo frente a los cuestionamientos que había despertado la iniciativa entre distintos sectores dialoguistas.
La discusión por las colectoras se había convertido en uno de los principales obstáculos para el avance del proyecto. La herramienta, impulsada en las negociaciones con gobernadores radicales y aliados, permitía que distintas fuerzas políticas acompañaran a una misma fórmula presidencial, aunque conservaran sus propias listas legislativas. Sin embargo, la propuesta encontró resistencia entre el PRO y otros espacios provinciales, con lo cual el gobierno tuvo que recular nuevamente.
El traspié había quedado expuesto el martes, cuando el oficialismo no consiguió reunir las diez firmas necesarias entre los 19 integrantes de la comisión para emitir dictamen. En ese momento, La Libertad Avanza contaba con ocho adhesiones aseguradas: las seis de sus representantes y las de los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.
Con las colectoras fuera del texto, la Casa Rosada busca garantizar el acompañamiento de los legisladores que todavía mantenían reparos y concentrar la discusión en el objetivo central: suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las elecciones nacionales de 2027.
La iniciativa ya había sufrido otra modificación importante, luego de que el Ejecutivo abandonara la idea de eliminar definitivamente las PASO y optara por una suspensión por única vez. Ahora, con nuevas concesiones sobre la mesa, el oficialismo intenta evitar otro revés parlamentario y dejar el proyecto en condiciones de ser debatido en el recinto del Senado, donde la discusión está prevista para el próximo 26 de noviembre.