La inteligencia artificial ya no solo sirve para escribir textos, crear imágenes o responder preguntas. También puede convertirse en una herramienta peligrosa en manos de delincuentes informáticos. Y Google acaba de encontrar una prueba concreta de hasta dónde puede llegar.



La compañía reveló que descubrió un sistema llamado exploit_agent, diseñado para buscar errores de seguridad en programas y páginas web, descubrir cómo aprovecharlos y ejecutar ataques sin que una persona tenga que controlar cada paso.



¿Qué significa esto en palabras simples?



Hasta ahora, un hacker necesitaba conocimientos técnicos y tiempo para encontrar una falla en un sistema, estudiar cómo entrar y preparar un ataque.



Con esta tecnología, buena parte de ese trabajo puede hacerlo una inteligencia artificial automáticamente.



Es como si un ladrón tuviera una máquina capaz de recorrer miles de edificios, detectar qué puertas tienen cerraduras defectuosas, encontrar la manera de abrirlas e intentar ingresar, todo a una velocidad imposible para una persona.



¿Qué descubrió Google?



Los especialistas en seguridad informática de la compañía encontraron un servidor que contenía este sistema, junto con herramientas utilizadas para ataques y datos extraídos de víctimas.



La investigación detectó indicios de que sus operadores estaban interesados especialmente en páginas de Francia vinculadas con medios de comunicación, entretenimiento y educación.



También aparecieron instrucciones escritas en ruso, aunque Google aclaró que eso no permite identificar a los responsables ni determinar desde qué país actuaban.



El informe fue publicado el lunes 16 de noviembre y advierte sobre una nueva etapa en el uso de inteligencia artificial para cometer delitos informáticos.



¿Por qué es tan preocupante?



El principal problema es la velocidad.



Un delincuente que antes necesitaba varias horas o días para investigar una vulnerabilidad podría reducir considerablemente ese tiempo utilizando estas herramientas.



Además, los ataques pueden multiplicarse porque la inteligencia artificial permite realizar tareas de manera simultánea.



Esto representa una amenaza especialmente importante para empresas, bancos, organismos públicos, hospitales y medios de comunicación, que almacenan grandes cantidades de información.



Los delincuentes podrían aprovechar fallas de seguridad para robar datos, obtener contraseñas o ingresar a sistemas que deberían permanecer protegidos.



¿También pueden atacar nuestros celulares?



El descubrimiento no significa que cualquier celular o computadora pueda ser hackeado automáticamente ni que todos los usuarios estén bajo ataque.



Sin embargo, demuestra que los delincuentes disponen de herramientas cada vez más avanzadas.



Por eso, mantener actualizados los dispositivos, evitar enlaces sospechosos y utilizar sistemas de verificación adicional para las cuentas sigue siendo fundamental.



Una nueva preocupación para el mundo digital



Google aclaró que es la primera vez que sus investigadores identifican este nivel de automatización en la búsqueda y explotación de vulnerabilidades. Eso no significa que se haya demostrado que fue el primer ataque de este tipo en la historia.



También hay una diferencia importante: la inteligencia artificial no decidió por sí sola convertirse en delincuente. Detrás de estos sistemas hay personas que los desarrollan, configuran y utilizan con determinados objetivos.



Lo novedoso es que, una vez puestos en funcionamiento, pueden ejecutar numerosas acciones sin supervisión humana permanente.



El descubrimiento plantea un desafío para los especialistas en seguridad informática. Mientras las empresas utilizan inteligencia artificial para proteger sus sistemas, los delincuentes comienzan a aprovechar la misma tecnología para intentar vulnerarlos.



La preocupación ya no pasa solamente por lo que una inteligencia artificial puede hacer, sino también por la velocidad con la que puede hacerlo cuando alguien decide utilizarla para atacar.