Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 COYUNTURA

Peronistas en alerta por las PASO: “Si las sacan, se abre un nuevo debate”

Varias figuras consultadas por La Tecla en el acto de San Fernando por el Día de la Militancia dieron sus opiniones sobre la posible suspensión de las primarias abiertas.

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