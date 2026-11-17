Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La posibilidad de que el gobierno nacional logre su objetivo de suspender el año que viene la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) es una de las preocupaciones centrales del peronismo, que busca mantener ese sistema para poder dirimir su interna.
Consultados por La Tecla, varios dirigentes peronistas que asistieron al acto por el Día de la Militancia en el Teatro Otamendi, de San Fernando, realizaron sus evaluaciones al respecto.
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, dijo: “Creo en las PASO como una herramienta que ayuda a dirimir las diferencias y que le da la posibilidad al pueblo y a los partidos de poder elegir sus candidatos. Me parece grave que se intente sacar. Estamos en una democracia cada vez más defectuosa, con la máxima dirigente del peronismo como presa política y un gobierno que no está cumpliendo su rol”.
“Todavía las PASO están; si ellos juntan las manos para sacarlas, se abre un nuevo debate en el peronismo”, dijo Fernández. “Primero nos tenemos que juntar a hablar, decir qué Argentina queremos más allá de lo electoral; y después, que la mejor propuesta exprese esa discusión”.
Por su parte, la diputada provincial Mayra Mendoza dijo: “La verdad es que no tengo una posición formada. Yo fui intendenta de Quilmes y la verdad es que las PASO en un momento me sirvieron, porque en la primera elección no nos fue bien y luego pudimos revertir esa elección. Creo que no es un tema de discusión hoy. Todo lo que vengo hablando con Cristina (Fernández de Kirchner) tiene que ver con la vida de la gente, no con las reglas de juego electorales. Hoy, para mí, hay un solo tema que es importante respecto de la democracia de nuestro país, y es que la principal opositora al gobierno de Milei está proscripta”.
Mendoza se refirió a la propuesta del gobierno nacional para habilitar listas colectoras a cambio de los votos para “bajar” las PASO y dijo: “No tenemos una postura unificada. Siempre vamos a hacer todo lo mejor para que el pueblo pueda vivir un gobierno peronista, porque entendemos que esa es la mejor forma de devolverle dignidad a la vida de la gente. Llegado el momento veremos cuál es la mejor estrategia o ingeniería electoral para que eso suceda. Pero lo que tiene que pasar es que haya un gobierno peronista en la Argentina”.
“Primero la unidad, después la ampliación y después los candidatos”
El diputado nacional Sebastián Galmarini dijo, en tanto, que la suspensión de las primarias abiertas “no tendrá un gran efecto” de todos modos, porque La Libertad Avanza (LLA) “no llegará al 40% de los votos”.
“Creo que el gobierno está haciendo todo tipo de maniobras para sacar alguna ventaja, para manipular el sistema y encontrar algún mecanismo que le permita pararse en algún lugar con alguna posibilidad. Yo creo que no llega a los 40 puntos. Y con ese escenario, la suspensión o la eliminación de las PASO a nivel nacional no tiene gran efecto”, dijo Galmarini. “En todo caso va a acelerar el escenario provincial: la necesidad de la organización para competir, eventualmente, en una primaria de la provincia en agosto”.
Pero, de todas maneras, “para todo eso falta un montón”, dijo el legislador. “No es el momento de definir candidatos. En todo caso, es momento de tener claro cuáles son los objetivos: primero la unidad, después la ampliación, y cuando estén definidas las reglas discutiremos de qué manera vamos a competir los muchos y muy buenos candidatos que tenemos”.