Volver | La Tecla Nacionales 17 de noviembre de 2026 ¿A LLORAR A LA IGLESÍA?

¡Santas críticas! El Papa y la UCA cuestionan al gobierno de Milei

El gobierno tuvo que salir a responder las afirmaciones de León XIV en su regreso a Roma; la Universidad Católica, en tanto, apunta que la pobreza aumentó durante la gestión libertaria, al revés de lo que asegura el Presidente.

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