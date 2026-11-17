¡Santas críticas! El Papa y la UCA cuestionan al gobierno de Milei
El gobierno tuvo que salir a responder las afirmaciones de León XIV en su regreso a Roma; la Universidad Católica, en tanto, apunta que la pobreza aumentó durante la gestión libertaria, al revés de lo que asegura el Presidente.
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El gobierno de Javier Milei atraviesa días de tensión por los cuestionamientos provenientes de representantes de la Iglesia Católica. En primer lugar, del propio Papa León XIV, que durante su regreso a Roma deploró el uso de un lenguaje violento; y luego, de la Universidad Católica Argentina (UCA), que contradijo el relato oficial sobre la baja de la pobreza y sugirió que, en realidad, habría aumentado en estos tres años.
En el avión que lo llevaba de vuelta al Vaticano luego de su gira de diez días por Sudamérica, incluida la Argentina, el Sumo Pontífice reveló que le había dicho a Milei que no hace falta “llegar a odiarnos” y “usar un lenguaje tan violento”, y le había pedido “tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados”.
La revelación se suma a afirmaciones más generales que había realizado el Papa durante las misas que celebró en nuestro país, en las que se refirió a los discapacitados y la necesidad de poner el foco en los más vulnerables.
Hoy, el vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó bajar el tono de la crítica. Celebró que Robert Prevost haya insistido en que su mensaje “no es político” y dijo que Milei quedó “conmovido” por su encuentro con el líder de la Iglesia. Y no dijo nada sobre la referencia al odio y el lenguaje violento.
Desde otro lugar, la UCA, cuyo Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) mide periódicamente el nivel de pobreza, abrió otro frente al estimar que el índice puede haber crecido durante el gobierno de Milei, contradiciendo directamente la repetida afirmación del Presidente de que sacó a varios millones de personas de esa situación.
El ODSA estimó que entre el segundo trimestre de 2023, antes del advenimiento del gobierno libertario, y el segundo trimestre de este año el índice de pobreza pasó del 37,7% al 37,5%, una caída de sólo 0,2 puntos porcentuales que podría haberse revertido, ya, en el tercer trimestre, dando como resultado que hoy haya más pobres que cuando Milei asumió.