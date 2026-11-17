Sin los votos, el gobierno tuvo que postergar el dictamen para suspender las PASO
El oficialismo no consiguió las diez firmas necesarias en el Senado para avanzar con la reforma electoral que busca suspender las primarias de cara a 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, mientras la Casa Rosada continúa las negociaciones con los bloques aliados.
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El Gobierno nacional no consiguió avanzar con uno de los objetivos que se había propuesto en el Congreso para modificar las reglas electorales de cara a 2027. La Libertad Avanza llegó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con la intención de conseguir dictamen para el proyecto de reforma política, pero la falta de respaldos obligó a postergar la firma del despacho y extender las negociaciones con los sectores aliados.
La reunión, que estuvo encabezada por el senador fueguino Agustín Coto, se desarrolló en medio de las dificultades del oficialismo para reunir las diez adhesiones que necesita sobre los 19 integrantes de la comisión. Al cierre del encuentro, el Gobierno contaba con ocho firmas aseguradas, por lo que todavía debía conseguir dos apoyos adicionales para habilitar el avance parlamentario de la iniciativa.
Los respaldos confirmados corresponden a los seis representantes de La Libertad Avanza y a los radicales Eduardo Vischi, de Corrientes, y Rodolfo Suárez, de Mendoza. En tanto, permanecían las dudas sobre las posiciones de otros legisladores que pueden resultar determinantes para inclinar la votación, entre ellos el correntino Carlos Mauricio "Camau" Espínola, el catamarqueño Flavio Fama y la jujeña Carolina Moisés. También estaba bajo análisis la postura de la tucumana Beatriz Ávila.
Ante la imposibilidad de alcanzar el número requerido, Coto dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles. La decisión le permitirá al oficialismo ganar tiempo para continuar las conversaciones y tratar de convencer a los senadores que todavía no comprometieron su acompañamiento. La intención de la Casa Rosada es conseguir el dictamen y dejar el proyecto en condiciones de llegar al recinto del Senado el próximo 26 de noviembre.
Uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones tiene que ver con la incorporación de las denominadas listas colectoras o de acople. Se trata de un mecanismo que permitiría que distintas fuerzas políticas adhieran a una misma candidatura presidencial, aunque compitan con listas legislativas propias. La posibilidad de incluir esta herramienta apareció en los borradores que circularon durante los últimos días y responde, principalmente, a un pedido de gobernadores que buscan conservar margen de negociación electoral en sus distritos.
Sin embargo, la propuesta generó diferencias entre los posibles aliados del oficialismo. Algunos legisladores plantearon reparos sobre el contenido de la reforma y otros cuestionaron que todavía no contaban con el texto definitivo para analizarlo. Incluso dentro de los sectores dialoguistas hubo pedidos de modificaciones antes de comprometer las firmas.
La iniciativa también tuvo modificaciones respecto de la intención inicial del Ejecutivo. En lugar de avanzar con la eliminación definitiva de las PASO, el Gobierno puso sobre la mesa la posibilidad de suspenderlas para las elecciones nacionales de 2027. De esta manera, busca evitar una discusión más amplia sobre la continuidad del sistema de primarias y concentrar los esfuerzos en conseguir una mayoría para el próximo turno electoral.
En la vereda opuesta, los seis representantes del peronismo en la comisión ya anticiparon su rechazo a la propuesta. Se trata de Florencia López, Jorge Capitanich, José Neder, Mariano Recalde, Daniel Bensusán y Cristina López, quienes se mantienen en contra de modificar el esquema electoral impulsado por el oficialismo.
Pero la discusión no termina con la obtención del dictamen. Una vez superada esa instancia, La Libertad Avanza deberá reunir los respaldos necesarios en el recinto, donde necesita 37 votos para conseguir la aprobación del Senado. En ese escenario, el acompañamiento de los gobernadores y de los bloques provinciales volverá a ser determinante para las aspiraciones parlamentarias del Gobierno.
Por ahora, el primer intento quedó postergado. Con las firmas todavía lejos de las diez necesarias y varios puntos de la reforma bajo discusión, el oficialismo deberá reactivar las gestiones políticas para evitar que la suspensión de las PASO quede trabada antes de llegar al debate en el recinto. Este miércoles será una nueva prueba para la estrategia legislativa de la Casa Rosada.