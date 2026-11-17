Volver | La Tecla Nacionales 17 de noviembre de 2026 CONGRESO

Sin los votos, el gobierno tuvo que postergar el dictamen para suspender las PASO

El oficialismo no consiguió las diez firmas necesarias en el Senado para avanzar con la reforma electoral que busca suspender las primarias de cara a 2027. La Comisión de Asuntos Constitucionales pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, mientras la Casa Rosada continúa las negociaciones con los bloques aliados.

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