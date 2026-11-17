Kicillof volvió a marcar diferencias con Milei y profundizó su disputa por el rumbo del peronismo
En la UNLP, el Gobernador criticó el rumbo económico del Gobierno nacional, puso en duda los anuncios sobre una futura mejora y advirtió sobre el impacto del ajuste en la industria, la ciencia y la universidad pública. También sostuvo que la batalla cultural contra el modelo de achicamiento del Estado todavía no está ganada.
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a cuestionar con dureza el programa económico de Javier Milei y puso en discusión las promesas oficiales sobre una futura recuperación de la actividad. Durante su participación en la 5° Jornada de Economía para el Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, realizada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el mandatario apuntó contra los anuncios del Gobierno nacional y sostuvo que el actual rumbo económico está provocando un deterioro que tendrá consecuencias difíciles de revertir.
En ese marco, Kicillof ironizó sobre los argumentos utilizados por la administración libertaria para describir la situación económica. “Veo caras serias, veo caras de preocupación, pero quiere decir que estamos atravesando los mejores 18 meses de la historia argentina”, expresó, en alusión al discurso oficial que presenta los resultados del ajuste como parte de un proceso de recuperación.
El Gobernador también cuestionó los plazos que plantea el Ejecutivo nacional para que comiencen a observarse los resultados positivos de sus políticas. Según recordó, inicialmente se había anunciado que los frutos del programa económico comenzarían a verse durante este año, mientras que las últimas proyecciones trasladaron esa expectativa hacia 2028.
“Simplemente quiero marcar que es una constante, lo de prometer, que luego de un sufrimiento, luego de un deterioro, va a haber una mejora, que va a haber casi prácticamente un renacimiento de la economía nacional”, señaló. Para Kicillof, ese mecanismo discursivo no es nuevo y tiene antecedentes en otras experiencias económicas que avanzaron con programas de características similares.
En esa línea, planteó que quienes estudian los planes económicos de distintos períodos históricos pueden encontrar argumentos y promesas que se repiten. Incluso señaló que ahora se incorporaron metáforas religiosas para justificar el sacrificio presente en nombre de un futuro mejor. “Hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida”, ejemplificó.
Más allá de las críticas a la coyuntura, Kicillof planteó la necesidad de profundizar las discusiones públicas sobre el modelo económico y sus consecuencias. En ese sentido, destacó la importancia de que esos debates tengan lugar en ámbitos académicos y cuenten con la participación de estudiantes y jóvenes.
“Me parece que es importante dar las discusiones, es importante debatir, importante hacerlo públicamente, es importante también la presencia de estudiantes, de gente más joven”, sostuvo. Para el mandatario, la discusión resulta central frente a un escenario en el que pareció imponerse una mirada favorable al achicamiento de la matriz productiva argentina y al retroceso de las capacidades soberanas.
El Gobernador consideró que todavía no está saldada la disputa cultural alrededor de esas ideas y encontró un indicio en las recientes manifestaciones vinculadas con el papa León XIV. Al referirse a la movilización de millones de personas, sostuvo que ese fenómeno expresa que las miradas individualistas y egoístas que intentan instalarse no consiguieron imponerse de manera definitiva.
En ese contexto, vinculó el debate económico con los cuestionamientos a la universidad pública, la ciencia nacional y la industria. Según planteó, esos ataques constituyen rasgos comunes de distintas experiencias políticas que impulsaron programas de ajuste y transformación del Estado, más allá de las particularidades de cada período.
“Hay que recuperar esa historia”, afirmó, al señalar que revisar las experiencias anteriores permite comprender mejor el presente y también proyectar las discusiones sobre el futuro del país.
En otro tramo de su intervención, Kicillof buscó contraponer el diagnóstico del Gobierno nacional con las capacidades productivas y científicas de la Argentina. Si bien reconoció la gravedad de la situación económica, rechazó que el deterioro actual sea inevitable o que deba presentarse como una consecuencia necesaria del proceso de transformación impulsado por Milei.
“Esto que está pasando hoy en Argentina no es delimitable, no es inexorable, no es que está buenísimo porque la máquina no sé qué, sino que está generando un desastre, una calamidad, una catástrofe económica que va a ser muy difícil recuperar en algunos aspectos”, advirtió.
Frente a ese panorama, sostuvo que el país cuenta con condiciones para ocupar un lugar relevante en los cambios que se avecinan a partir del desarrollo de nuevas tecnologías. En particular, destacó las capacidades científicas y tecnológicas argentinas, que consideró superiores a las de otros países con un grado de desarrollo similar.
También puso el foco en el futuro del trabajo industrial y en la importancia de preservar una estructura productiva que, según remarcó, tiene una tradición histórica y un peso significativo en la economía nacional.
Por último, el mandatario reivindicó la trayectoria argentina en materia de derechos laborales, soberanía, salarios y condiciones de vida. A su entender, esos antecedentes no representan un obstáculo para el desarrollo, sino valores que también tendrán importancia en el escenario económico y tecnológico que viene.
La intervención de Kicillof en la UNLP volvió a ubicar la discusión sobre el modelo económico nacional en el centro de su agenda política. Con cuestionamientos a las promesas de recuperación del oficialismo, el Gobernador buscó instalar que el ajuste no constituye un camino inevitable y que la Argentina cuenta con herramientas productivas, científicas y sociales para discutir una alternativa.
Acompañaron al Gobernador el ministro de Economía, Pablo López, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, el intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de la UNLP; Martín López Armengol.