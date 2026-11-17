Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de noviembre de 2026 PRESENTACIONES

Kicillof volvió a marcar diferencias con Milei y profundizó su disputa por el rumbo del peronismo

En la UNLP, el Gobernador criticó el rumbo económico del Gobierno nacional, puso en duda los anuncios sobre una futura mejora y advirtió sobre el impacto del ajuste en la industria, la ciencia y la universidad pública. También sostuvo que la batalla cultural contra el modelo de achicamiento del Estado todavía no está ganada.

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