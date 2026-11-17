Volver | La Tecla Nacionales 17 de noviembre de 2026 GRAVE

Alerta en Estados Unidos: se cayó la red secreta de comunicaciones de la NSA

La Agencia de Seguridad Nacional sufrió una importante interrupción en su sistema de comunicaciones clasificadas. El incidente generó preocupación en Washington, aunque por el momento no hay indicios certero de que se trate de un ciberataque.

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