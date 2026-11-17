Alerta en Estados Unidos: se cayó la red secreta de comunicaciones de la NSA
La Agencia de Seguridad Nacional sufrió una importante interrupción en su sistema de comunicaciones clasificadas. El incidente generó preocupación en Washington, aunque por el momento no hay indicios certero de que se trate de un ciberataque.
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Una falla tecnológica afectó este martes a la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), uno de los organismos de inteligencia más importantes del mundo. La interrupción alcanzó a NSA Net, la red interna utilizada para intercambiar información altamente confidencial.
El problema obligó a modificar el funcionamiento habitual de la agencia, que dispuso ingresos escalonados de sus empleados mientras los especialistas intentaban determinar el alcance de la falla.
Según las primeras informaciones, el sistema no habría quedado completamente fuera de servicio, sino que estaría funcionando de manera intermitente. Hasta el momento, no se confirmó oficialmente el origen del inconveniente ni cuándo se restablecerá completamente la red.
El episodio genera preocupación por tratarse de una infraestructura crítica para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, no existen evidencias de que la interrupción haya sido provocada por un ataque informático.
La situación se produce en medio de una serie de fallas tecnológicas registradas recientemente en Estados Unidos, aunque no hay pruebas de que los distintos incidentes estén relacionados.