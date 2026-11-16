Marcelo Tinelli oficializó su noviazgo con Ágata Lescano

Tras la separación de Milett Figueroa, Marcelo Tinelli volvió a enamorarse. El conductor eligió un almuerzo alejado de los circuitos habituales para presentar públicamente a Ágata Lescano, su entrenadora personal, con quien mantiene una relación que su entorno más cercano ya define como formal.



El encuentro tuvo lugar este domingo 15 de noviembre en una casona de La Paternal que funciona con reserva previa y se convierte los fines de semana en una propuesta familiar y de amigos. Tinelli almorzó junto a un grupo de allegados y a Lescano.



La cercanía despertó la atención del entorno y de los seguidores de ambos en redes sociales. Lescano, exfisicoculturista y hasta ahora alejada del circuito mediático, es madre de un niño de doce años, edad cercana a la de Lolo, el hijo menor del conductor. Ese punto en común habría facilitado el acercamiento. Por el momento no hubo declaraciones oficiales de los protagonistas, aunque sí compartieron fotos juntos en Instagram.



Ella es del barrio de La Paternal, vive allí con toda su familia y es fanática de Argentinos Juniors.El almuerzo se extendió en un clima distendido: asado, ensalada, verduras asadas, vino, soda y un flan especial.



La historia del reducto gastronómico le encantó al conductor, que junto a sus amigos disfrutó del habitual menú de la casa familiar. En jornadas de buen clima, los visitantes pueden recorrer el jardín y aprovechar la pileta. Para Tinelli y Lescano, ese entorno sencillo de barrio fue el escenario de un domingo distinto, lejos de restaurantes de alta exposición.