Volver | La Tecla Photoshop 16 de noviembre de 2026 SORPRESA CLASICA

Robert Pattinson será el próximo James Bond

El actor británico, conocido por Twilight y The Batman, interpretará a 007 en la película dirigida por Denis Villeneuve, con guion de Steven Knight. El anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro de la franquicia

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