Robert Pattinson será el próximo James Bond

El actor británico, conocido por Twilight y The Batman, interpretará a 007 en la película dirigida por Denis Villeneuve, con guion de Steven Knight. El anuncio pone fin a meses de especulaciones sobre el futuro de la franquicia
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Este lunes se confirmó que Robert Pattinson será el nuevo James Bond, sucediendo a Daniel Craig en el rol del icónico espía británico.
La noticia cierra un prolongado proceso de selección que generó múltiples rumores sobre posibles candidatos.
De esta manera, el oriundo del viejo continente, Pattinson, de 40 años, se suma a una lista de actores que han encarnado al personaje creado por Ian Fleming, entre ellos Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan.
Vale mencionar que el actor, que saltó a la fama con la saga Twilight y luego interpretó a Batman en el universo de DC, será dirigido por Denis Villeneuve (Dune, Arrival).
Por su parte, el guión estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman producirán la cinta.
En un comunicado reciente, Pattinson señaló que interpretar a 007 es “el honor de toda una vida” y expresó su entusiasmo por trabajar con el equipo creativo. Villeneuve, por su parte, destacó que el actor posee “el alma atemporal de 007” y aporta un espíritu nuevo al personaje.