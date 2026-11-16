Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 ESCENARIO 2027

Reforma electoral: la Provincia rechaza a Milei y pone en duda el desdoblamiento

Mientras la Casa Rosada negocia colectoras para suspender las PASO, el gobierno de Axel Kicillof defiende las primarias como mecanismo para ordenar al peronismo. La definición nacional será determinante para el calendario bonaerense.

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