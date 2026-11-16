Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de noviembre de 2026 DESCONFIADOS

Presupuesto 2027 La Plata: ranking de las secretarías más y menos beneficiadas

El proyecto enviado por Alak al Concejo Deliberante prevé gastos totales por $578 mil millones. Planeamiento, Obras y Servicios Públicos concentra casi el 48% del total. Educación, la Secretaría General, Seguridad y Salud completan las partidas más altas.

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