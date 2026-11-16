Presupuesto 2027 La Plata: ranking de las secretarías más y menos beneficiadas
El proyecto enviado por Alak al Concejo Deliberante prevé gastos totales por $578 mil millones. Planeamiento, Obras y Servicios Públicos concentra casi el 48% del total. Educación, la Secretaría General, Seguridad y Salud completan las partidas más altas.
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El intendente Julio Alak elevó al Concejo Deliberante el Presupuesto 2027 con un cálculo total de $578.738.316.818, lo que representa un incremento del orden del 20% respecto de los $462.290.471.915 estimados para 2026. Los fondos se distribuyen entre la administración central, el Concejo Deliberante (algo más de $8.000 millones) y las 24 secretarías municipales.
La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos encabeza la lista con $273.440 mil millones, equivalente al 47,94% del total. Esa partida se desagrega en tres grandes ítems: 42.734 millones de pesos se destinarán a la actividad central de la Secretaría; unos 149.858 millones están proyectados para la gestión de los servicios y el espacio público; en tanto que unos 80.846 millones de pesos están asignados a obras de arquitectura, viales e hidráulicas. El área también, gestiona recolección de residuos, mantenimiento de luminarias, pavimentación, bacheo, plazas y espacios como El Bosque.
En segundo lugar se ubica la Secretaría de Educación con $54.147.947 (9,49%). Dentro de esa suma se destina $21.972 millones al Servicio Alimentario Escolar, $13.081 millones a la actividad central, $14.202 millones a obras de mantenimiento edilicio en escuelas y $4.892 millones a gestión y coordinación educativa.
La Secretaría General ocupa el tercer lugar con $38.946.184. (6,83%). Incluye asignaciones para las delegaciones municipales (alrededor de $23.358 millones), además de partidas para el Bioparque y la Terminal de Micros. Le siguen la Secretaría de Seguridad con $28.408.036 (4,98%) y la Secretaría de Salud con $25.025.905 (4,39%). Estas cinco áreas concentran alrededor del 75% del gasto proyectado.
A continuación se ubican Jefatura de Gabinete $20.195.317 (3,54%), Secretaría de Hacienda y Finanzas $18.642.702 (3,27%), Secretaría de Desarrollo Social $15.244.770 (2,67%), Secretaría Administrativa $13.625.723 (2,39%) y la Secretaría de Cultura $10.711.474 (1,88%).
En el ranking más abajo aparecen la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, que se lleva unos $8.669 millones (el 1,52%). Le sigue la de Justicia con $8.080 millones (1,42%), después la de Gobierno con $7.656 millones (1,34%) y la de Ambiente con $6.421 millones (1,13%).
Más abajo aparecen la Secretaría Legal y Técnica (0,75%), Coordinación Municipal (0,59%), Economía Popular (0,53%), Producción e Innovación Tecnológica (0,46%), Mujeres y Diversidad (0,36%), la Secretaría Privada (otro 0,36%), Modernización (0,17%) y Relaciones con la Comunidad (0,15%).
En los últimos lugares se encuentran la Secretaría de Relaciones Internacionales con $162.891. el 0,03% del presupuesto y la Secretaría de Trabajo con $85.051 millones (0,01%).