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La tele del fin de semana: invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña de Morfi

El sábado y el domingo se enfrentan La noche de Mirtha, PH, Podemos Hablar, Almorzando con Juana y La Peña de Morfi, con figuras de la música, el periodismo, el humor y el espectáculo

La tele del fin de semana: invitados de Juana Viale, Andy Kusnetzoff y La Peña de Morfi
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Tras el paso del Papa León XIV, la televisión abierta retoma su ritmo habitual y llega un nuevo fin de semana de competencia entre El Trece y Telefe. Cuatro propuestas concentran la atención: La noche de Mirtha, PH, Podemos Hablar, Almorzando con Juana y La Peña de Morfi.

El sábado, desde las 22.30 (una hora más tarde de lo habitual), Juana Viale conduce La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela, que sigue recuperándose en casa. La mesa combina espectáculos, política y economía, con Laurita Fernández, el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, Nacho Girón y el economista Santiago Bulat.

En el mismo horario, por Telefe, Andy Kusnetzoff propone en PH, Podemos Hablar un grupo orientado a confesiones. Estarán Rocío Robles, el cantante Valentino Merlo, el humorista Campi, Hernán Coronel (líder de Mala Fama) y Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano.

El domingo, a las 13.45, Juana Viale vuelve con Almorzando con Juana por El Trece. La mesa estará integrada por las actrices Emilia Mazer y Sabrina Carballo, el actor Daniel Aráoz y el locutor e imitador Nacho Bulián.Por Telefe, Diego Leuco y Carina Zampini conducen La Peña de Morfi, que combina música en vivo, humor y gastronomía.

En el escenario estarán Marcela Morelo, Las Voces de Orán y Ulises Bueno. Habrá un homenaje a Los Palmeras tras la muerte de Marcos Camino. También participan Gabriel Rolón, un duelo en la cocina entre Sebastián Presta y Rocío Robles (de MasterChef Celebrity), el análisis deportivo del Turco Husain y el humor de Pichu y Naza.

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