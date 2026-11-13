Mauro Icardi denunció a Martín Migueles tras el cruce en Nordelta

El delantero Mauro Icardi tomó una decisión judicial firme después del fuerte cara a cara que protagonizó con Martín Migueles en medio del escándalo ocurrido en su casa de Nordelta.



De esta manera, el futbolista denunció en la justicia al actual novio de Wanda Nara por el episodio que quedó grabado en un video que se viralizó, en el que ambos discuten ante efectivos policiales.



La presentación ya fue formalizada por vía digital a través de su abogado, Francisco Oneto. Hasta el momento, la fiscalía no emitió declaraciones oficiales y resta definir si el reclamo avanzará como un expediente independiente o si se anexará a la causa que investiga la denuncia previa presentada por Wanda Nara.



En paralelo a esta acción, Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre para brindar una declaración espontánea sobre el episodio del viernes pasado con su hija, motivo por el cual su exesposa lo había denunciado. Al salir de la audiencia, Oneto aseguró que el jugador relató su versión completa de los hechos y remarcó que “no hubo agresiones hacia su hija”, enfatizando que esas acusaciones fueron categóricamente negadas en el expediente.Según detalló el letrado, Icardi explicó ante los investigadores que el conflicto se originó simplemente porque la niña quería asistir a una reunión, él le negó el permiso y se generó una discusión familiar.



La defensa aportó videos y diversas pruebas documentales, sostuvo que existen inconsistencias en el relato inicial y ahora aguarda los resultados de un nuevo reconocimiento médico ordenado por la Justicia, que aún no dictó una resolución definitiva sobre el caso.El episodio, que generó un enorme revuelo mediático, también incluyó versiones sobre una imagen en la que se observa a la China Suárez retirándose del lugar junto a Migueles y a la menor en un clima de aparente tranquilidad. Mientras la investigación avanza, ambas partes mantienen posturas encontradas sobre lo ocurrido aquella noche en Nordelta.