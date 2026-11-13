Hoy vence el plazo para regularizar deudas en ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que este viernes 13 de noviembre vence la primera etapa de su plan especial de pagos, que permite regularizar deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%.



El programa permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero las bonificaciones disminuyen de forma escalonada. Por eso, quienes deseen acceder a los mayores beneficios deben adherirse antes de que termine esta primera instancia.



Durante la etapa actual, quienes cancelen al contado obtienen un descuento del 40%, quienes financien en tres cuotas acceden al 20% y quienes opten por seis cuotas reciben el 15%. A partir del sábado 14 de noviembre los porcentajes bajan: del 14 al 27 de noviembre se aplica 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis; del 28 de noviembre al 11 de diciembre, 30%, 10% y 5% respectivamente; y del 12 al 31 de diciembre solo se mantiene el 30% para el pago al contado. En todos los casos, la bonificación no puede superar el monto del capital adeudado.



El plan alcanza impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Se pueden incluir obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluso las que estén en instancia prejudicial, judicial o en proceso de fiscalización.



También se admiten deudas de 2026, con excepción de las correspondientes al Impuesto de Sellos.La adhesión se realiza de forma completamente online a través del sitio oficial de ARBA, sin necesidad de trámites presenciales. Para quienes requieran más cuotas, el organismo mantiene disponibles sus planes de pago habituales.