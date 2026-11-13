Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Oro en los premios de Cable 2026

Los Martín Fierro de Cable 2026 se entregaron este jueves 12 de noviembre en el Goldcenter de Parque Norte, en una ceremonia que reconoció lo mejor de la televisión paga de 2025 a través de 35 categorías, además del Oro.



La transmisión estuvo a cargo de A24 y la conducción de la gala quedó en manos de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. Cada ganador tuvo un tiempo limitado para agradecer, lo que le dio un ritmo más ágil a la entrega.



Eduardo Feinmann fue el gran protagonista. Primero se llevó el premio a Labor de Conducción Masculina por su trabajo al frente del Noticiero de A24 y, al cierre, se consagró con el Martín Fierro de Oro. En su discurso, el periodista afirmó que “hacer periodismo es incomodar a quien sea, sin importar a quién se incomoda” y reivindicó su estilo: “Para algunos soy una basura ensobrada y para otros apenas un periodista. Eso es lo que me gusta ser”.



También recordó a otros ganadores históricos del Oro y destacó la responsabilidad que implica el reconocimiento.A24 fue la señal más premiada de la noche, con seis distinciones.



Además del Oro y la conducción masculina de Feinmann, se impuso como Mejor Señal de Noticias y en Producción Integral. También ganaron Marina Calabró en Labor de Conducción Femenina por Arranca la Tarde, Pablo Rossi en Labor Periodística Masculina por H17 y WiFi, de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, como mejor programa periodístico. Argentina 12 y TN quedaron detrás, con cuatro premios cada una.Entre los homenajes de la velada se reconoció a Canal 26, Canal Rural y Canal A por sus 30 años de historia, y se destacó a Eduardo Eurnekian como pionero de la televisión por cable en el país.



También hubo un segmento in memoriam dedicado a figuras del medio que fallecieron, entre ellas Samuel “Chiche” Gelblung y Oscar “El Negro” González Oro.En el resto de las categorías se destacaron Ariel Tarico, que se llevó tanto Labor Humorística como el premio a Juegos, Entretenimientos, Reality y Humor por sus trabajos en TN; Mañanas Picantes, de Montserrat Brizuela y David Kavlin, como mejor magazine; Diario de las 20, de Analía Argento, como noticiero central; y Siempre Noticias, de Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso, como noticiero diurno.



En lo deportivo, Paso a Paso (TyC Sports) se impuso como mejor programa, TN Deportivo como periodístico deportivo, y hubo empate en labor periodística deportiva entre Diego Latorre y Sebastián “Pollo” Vignolo, ambos de ESPN.Otros reconocimientos importantes fueron para Mi País (Cultural/Educativo), Octubre TV (Documental), Luis Novaresio Entrevista, Duro de Callar (Interés general), Mandinga Tattoo (Arte, moda y tendencia), Tranquera Abierta (Programa rural), Maestros de la Medialuna (Culinario), Doctor C (Temas médicos), Cultura DJ (Musical) y el aviso publicitario Easy a Todo.



La ceremonia combinó glamour, discursos intensos y algunos momentos técnicos (como un corte de audio), pero cerró con Feinmann como figura central y A24 como la gran ganadora de la edición número 30 de los Martín Fierro de Cable.