Nueva opción digital para administrar el Fondo de Asistencia Laboral

Mercado Pago anunció que a partir de diciembre de 2026 ofrecerá a los empleadores el servicio de administración del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado por la reforma laboral (Ley 27.802) para financiar el pago de indemnizaciones por despido y otros compromisos derivados de juicios laborales.



La adhesión se realizará de forma completamente digital desde las cuentas de Mercado Pago, sin costo de ingreso y sin necesidad de turnos o gestiones comerciales. Según informó la compañía, la comisión de administración será del 0% durante el primer año.



A partir de entonces se aplicará un máximo del 1% anual, IVA incluido, de acuerdo con el reglamento de gestión.La administración de los fondos estará a cargo de Mercado Pago Asset Management, sociedad gerente registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), junto con una sociedad depositaria autorizada por el organismo.El FAL es obligatorio para las empresas del sector privado (con excepciones para sectores que ya tienen regímenes especiales, como la construcción y el personal de casas particulares, además del empleo público).



No implica un aumento de las cargas patronales: se trata de una reasignación de recursos que antes iban al sistema previsional. Las MiPyMEs certificadas y ciertas entidades sin fines de lucro deberán destinar el 2,5% de sus contribuciones patronales, mientras que las grandes compañías aportarán el 1%.



Los empleadores seguirán pagando habitualmente ante ARCA, que será el organismo encargado de transferir los porcentajes correspondientes a la administradora elegida por cada empresa.



Los fondos se acumularán en cuentas individuales e invertirán en instrumentos del mercado de capitales argentino habilitados por la normativa.Debido al período de carencia de 12 meses establecido en la reglamentación (ampliado respecto de los 6 meses originales), los recursos acumulados no podrán retirarse durante 2027 para afrontar indemnizaciones u otros compromisos laborales.



El primer aporte corresponderá a las remuneraciones de diciembre de 2026 y se abonará en enero de 2027.La entrada de Mercado Pago se suma a la competencia que ya despliegan bancos y agentes de liquidación y compensación (Alycs) para captar estos fondos, que se estima aportarán un flujo relevante al mercado de capitales local.