Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Presupuesto 2027: Montenegro entra en tiempo de descuento y crecen las incógnitas

El lunes 16 vence el plazo para que el Ejecutivo presente el cálculo de gastos y recursos, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Con los proyectos de Nación y Provincia ya presentados, el interrogante pasa por saber si el gobierno municipal llegará a tiempo o volverá a pedir una extensión. Será la última presentación presupuestaria del exjuez en su actual mandato.

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