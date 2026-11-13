Presupuesto 2027: Montenegro entra en tiempo de descuento y crecen las incógnitas
El lunes 16 vence el plazo para que el Ejecutivo presente el cálculo de gastos y recursos, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva. Con los proyectos de Nación y Provincia ya presentados, el interrogante pasa por saber si el gobierno municipal llegará a tiempo o volverá a pedir una extensión. Será la última presentación presupuestaria del exjuez en su actual mandato.
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El calendario empieza a apretar al gobierno de Guillermo Montenegro. El próximo lunes 16 de noviembre vence la prórroga que el Concejo Deliberante le otorgó al Departamento Ejecutivo para presentar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2027, junto con las ordenanzas Fiscal e Impositiva. A tres días de esa fecha, la pregunta vuelve a instalarse en los pasillos del Palacio Municipal: ¿llegarán con los números o habrá que pedir más tiempo?
El primer plazo, que vencía el 31 de octubre, ya había quedado atrás cuando el Ejecutivo ingresó el expediente 1901-E-2026 para solicitar una extensión. La nueva fecha fue fijada para el 16 de noviembre y ahora el margen vuelve a reducirse. Si la administración municipal no consigue cerrar el paquete económico en las próximas jornadas, necesitará recurrir nuevamente al Concejo para conseguir otra postergación.
Esta vez, además, uno de los argumentos que podía explicar la demora perdió peso. Tanto el Gobierno nacional como la administración bonaerense ya pusieron sus proyecciones sobre la mesa. Javier Milei envió el proyecto de Presupuesto 2027 al Congreso el 15 de septiembre, mientras que Axel Kicillof presentó el paquete económico provincial el 6 de noviembre, a través de su ministro de Economía, Pablo López.
En el caso bonaerense, la iniciativa contempla gastos por $58,6 billones y llegó acompañada por los proyectos de Ley Impositiva y Financiamiento. También incluye un pedido de autorización para tomar deuda por el equivalente a 1.000 millones de dólares y la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad con impacto en los municipios. Un conjunto de definiciones que ahora permite avanzar con mayores referencias sobre el escenario provincial del próximo ejercicio.
La Nación, por su parte, presentó una hoja de ruta que sostiene el equilibrio fiscal como uno de sus principales ejes. El proyecto enviado por Milei prevé un crecimiento económico del 4% y una inflación del 18% para 2027, de acuerdo con las estimaciones oficiales.
Con ambos niveles de gobierno ya encaminados en la discusión presupuestaria, la atención se traslada a General Pueyrredon. En el Municipio, los equipos técnicos deben terminar de ajustar las estimaciones de ingresos y gastos, además de definir el esquema tributario que regirá durante el próximo año. Allí aparecen las principales incógnitas: cuánto podrá recaudar la Comuna, qué margen tendrá para sostener los servicios y cuáles serán las prioridades de inversión en el tramo final de la gestión.
El Presupuesto 2027 tendrá, además, un significado político particular. Será el último que Montenegro deberá presentar durante su actual mandato y, por lo tanto, funcionará como una hoja de ruta para el cierre de su ciclo al frente de la Municipalidad. Las partidas que se asignen y las prioridades que se establezcan permitirán observar qué objetivos pretende sostener el Ejecutivo hasta el final de su gestión.
Por ahora, el calendario no ofrece demasiadas alternativas. El lunes 16 aparece como la fecha límite y, mientras en el Palacio Municipal se trabaja para completar el expediente, vuelve a cobrar fuerza la posibilidad de una segunda prórroga. La cuenta regresiva está en marcha y la definición quedó del lado del Ejecutivo: presentar las cuentas o volver a pedir tiempo al Concejo Deliberante.