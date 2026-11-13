Volver | La Tecla Informe Especial 13 de noviembre de 2026 NOTA DE GRAFICA

Por Sebastián Lalaurette

Cooperativas en off: el gobierno sacó el lápiz rojo

La Nación y la Provincia vuelven a enfrentarse. Esta vez, por la decisión del INAES de suspender a miles de cooperativas. En Buenos Aires denuncian el ajuste y campea la incertidumbre

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