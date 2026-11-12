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Magario destacó la misa del Papa y agradeció a los vicegobernadores invitados

La vicegobernadora bonaerense calificó la celebración encabezada por León XIV como un acontecimiento histórico y resaltó la presencia de representantes de siete provincias que participaron de la jornada por invitación de Axel Kicillof.

Magario destacó la misa del Papa y agradeció a los vicegobernadores invitados
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La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, destacó la misa que el papa León XIV encabezó en Luján y la calificó como un acontecimiento histórico para la provincia de Buenos Aires, el país y Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, la titular del Senado bonaerense agradeció especialmente a los vicegobernadores de distintas provincias que participaron de la celebración, invitados por el gobernador Axel Kicillof.

Entre los presentes estuvieron Carmen Delgado Britto, de Chaco; Gustavo Menna, de Chubut; Alicia Aluani, de Entre Ríos; Alberto Bernis, de Jujuy; Pedro Pesatti, de Río Negro; Carlos Silva Neder, de Santiago del Estero; y Miguel Acevedo, de Tucumán.

Magario también hizo extensivo el agradecimiento a otros representantes que habían sido convocados, pero que finalmente no pudieron asistir por distintos motivos.

"Fue impresionante haber sido testigos de una de las misas más grandes del mundo celebradas por un Papa", expresó la vicegobernadora, quien consideró que la ceremonia representó "un verdadero hito para nuestra provincia, nuestro país y para Latinoamérica".

La publicación puso de relieve, además, la convocatoria institucional que impulsó Kicillof alrededor de la visita papal, con la participación de autoridades de distintas jurisdicciones en una jornada que trascendió las fronteras bonaerenses.
 

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