Magario destacó la misa del Papa y agradeció a los vicegobernadores invitados

La misa del Papa León XIV que vivimos en Luján fue un momento histórico que permanecerá siempre en nuestros corazones. Queremos agradecer especialmente a los vicegobernadores que, invitados por el gobernador @Kicillofok , nos acompañaron durante la jornada: por la provincia de Chaco, Carmen Delgado Britto, @gustamenna por Chubut, @AliciaAluani por Entre Ríos, Alberto Bernis por Jujuy, @pedropesatti por Río Negro, @CSilvaNederSDE por Santiago del Estero y @AcevedoMiguelok por la provincia de Tucumán. También agradecemos a aquellos otros representantes que fueron invitados y que por distintos motivos no pudieron hacerse presentes. Fue impresionante haber sido testigos de una de las misas más grandes del mundo celebradas por un Papa. Un verdadero hito para nuestra provincia, nuestro país y para Latinoamérica🤍