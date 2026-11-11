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Malvinas: ya hay fecha para el fallo del Tribunal del Mar

A raíz del recurso presentado por la Argentina contra el proyecto Sea Lion, el organismo emitirá su decisión a fines de este mes.

Malvinas: ya hay fecha para el fallo del Tribunal del Mar
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La decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de ir contra el proyecto Sea Lion, que planea extraer petróleo de la plataforma oceánica de las islas Malvinas, tendrá consecuencias a fines de este mes: el Tribunal del Mar ya definió qué día emitirá su fallo.

Además del envío de un proyecto al Congreso para intensificar la defensa de los recursos naturales ubicados en la zona usurpada por el Reino Unido, Milei anunció que recurriría al Tribunal del Mar, ubicado en Hamburgo, Alemania, para que decidiera sobre la cuestión, y así lo hizo.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (tal su nombre completo, abreviado como TIDM) determinó que el sábado 28 de noviembre, es decir dentro de algo más de dos semanas, emitirá su fallo, y determinará así si el proyecto Sea Lion puede continuar o deberá paralizarse hasta que la disputa entre ambos países se resuelva.

Así lo anunció el presidente del Tribunal, Maurice Kamga, luego de la segunda jornada de audiencias.

Los jueces que integran el TIDM tendrán, entonces, más tiempo del previsto para decidir sobre el tema, luego de escuhcar todos los alegatos.
 

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