Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2026 POR EL PETRÓLEO

Malvinas: ya hay fecha para el fallo del Tribunal del Mar

A raíz del recurso presentado por la Argentina contra el proyecto Sea Lion, el organismo emitirá su decisión a fines de este mes.

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