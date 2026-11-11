Volver | La Tecla Nacionales 11 de noviembre de 2026 POR LA VISITA DE LEÓN

Midieron el otro “efecto Papa”: hubo mucho turismo, y no sólo religioso

La etapa argentina de la gira papal por Sudamérica produjo un gran impacto económico y afluencia de visitantes no sólo a Luján, Córdoba y CABA, sino también a la costa y el resto del país, por los feriados.

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