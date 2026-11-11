Midieron el otro “efecto Papa”: hubo mucho turismo, y no sólo religioso
La etapa argentina de la gira papal por Sudamérica produjo un gran impacto económico y afluencia de visitantes no sólo a Luján, Córdoba y CABA, sino también a la costa y el resto del país, por los feriados.
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La visita del Papa León XIV a la Argentina, que concluyó hoy, no sólo tuvo efectos en lo espiritual y en lo político, sino también un impacto económico positivo, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Un relevamiento de la entidad midió el “efecto Papa” que se dio por la masiva afluencia de personas a los lugares por los que pasó el Pontífice, incluyendo el centro porteño, la provincia de Córdoba, Luján y el conurbano bonaerense, pero también a las locaciones turísticas tradicionales de la costa atlántica.
Y es que los feriados declarados por la Nación y la Provincia de Buenos Aires a raíz del paso del líder de la Iglesia Católica por nuestro país hicieron que muchos optaran por tomarse unos días de descanso en la playa, más allá de la gran movilización de fieles que buscaron acercarse a Robert Prevost durante su visita.
El informe de la CAME da cuenta de que las plazas hoteleras en Luján estuvieron cubiertas en un 90%. En Córdoba, lugar que también visitó el Papa, la ocupación rondó el 60%.
La cantidad de asistentes a las misas del líder eclesiástico fue abrumadora: la entidad calculó que 3,5 millones de personas se congregaron en las inmediaciones de la Basílica de Luján, mientras que más de 2,5 millones fueron a verlo al Monumento de los Españoles.
Todo esto tuvo un impacto económico positivo para la hotelería, la gastronomía y el comercio, además del transporte, parte vital de todo ese movimiento.
“La visita del papa León XIV generó un movimiento turístico extraordinario en la Argentina, combinando peregrinaciones religiosas, viajes de corta duración, desplazamientos internacionales y turismo tradicional”, explicita el relevamiento de CAME.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), “el Ente de Turismo de la Ciudad estimó que del 6 al 10 de noviembre arribaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas con pernocte (165.000 nacionales y 77.000 internacionales) y cerca de un millón, excursionistas. El impacto económico se estimó superior a los US$ 88 millones. La ocupación hotelera promedió el 75%”, detalla el trabajo.
En tanto, en Córdoba, “la misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano. La ocupación hotelera en la ciudad capital rondó el 60%, aunque muchos establecimientos estuvieron al 100%, especialmente los de alta gama. Unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre”, puntualiza el informe. “La dimensión económica del acontecimiento se reflejó en su organización. El costo total del operativo fue estimado en $ 23.000 millones, de los cuales el Gobierno provincial destinó $ 9.300 millones a los preparativos, de modo que unos $ 13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado”.
En Luján, el impacto también fue notable. “Según datos municipales, la ocupación hotelera previa superó el 90%. Las búsquedas de alojamiento en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%”, explica la CAME.
Pero el turismo tradicional también estuvo de parabienes. “El efecto de los feriados extraordinarios no quedó limitado a las celebraciones religiosas. Una parte de los viajeros aprovechó el descanso para realizar escapadas recreativas, especialmente hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos. La Costa Atlántica bonaerense mostró resultados positivos y permitió identificar un segundo motor del movimiento turístico: la combinación de buen clima, actividades culturales, encuentros deportivos y viajes de último momento”, dice el trabajo.
“Los resultados mostraron una marcada heterogeneidad territorial. Mientras algunos destinos alcanzaron ocupaciones cercanas al 100%, otros registraron niveles moderados, incluso inferiores al 40%. Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron en conjunto un impacto económico superior a los $ 34.300 millones”, consigna el informe de la cámara empresaria.
La costa atlántica fue “el gran ganador”, según la CAME, con alta ocupación hotelera en Mar del Plata (donde superó las expectativas), Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas.
Pero el interior bonaerense también se benefició. “Chascomús alcanzó el 98% de ocupación, con visitantes principalmente del AMBA, atraídos por la laguna y una agenda de actividades culturales y tradicionalistas. Tandil también tuvo un movimiento destacado, impulsado por el Festival Chacinar, que convocó a miles de personas y recuperó el récord del salame más largo del mundo, con una pieza de 512,90 metros”, afirma el estudio.
“Entre las provincias que ya cerraron números, el balance fue dispar. Santa Fe encabezó con más de 112.000 visitantes y $ 20.000 millones de impacto, una ocupación superior al 69% y más de 600.000 personas en unas 50 actividades, con la Fiesta de Colectividades y Ronnie Wood en Rosario como principales convocantes. Jujuy también presentó un relevamiento detallado: 16.199 turistas, 30.248 pernoctaciones, 61,96% de ocupación sobre 714 establecimientos y 14.645 plazas, con un impacto de $ 4.599 millones; la Quebrada lideró con 70,6% de ocupación, por encima de la Puna, que cerró en el 47,9%. Neuquén recibió más de 20.000 turistas y más de $ 8.000 millones de impacto económico directo, con contrataciones de último momento que elevaron en más del 30% los niveles iniciales de reservas. Misiones sumó más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones, con Puerto Iguazú ocupado al 70% y El Soberbio, en el otro extremo, con solo el 29%. En San Luis la ocupación fue del 62,7% y el impacto de $ 1.799 millones, con Balde y San Gerónimo llenos y casi la mitad de los visitantes llegados desde Buenos Aires. En el extremo opuesto, la capital de Catamarca se quedó en el 36%, pero con $ 373,9 millones de impacto económico, un monto importante para la ciudad”, explica CAME en su relevamiento.
“Los paquetes religiosos abrieron un nuevo mercado para las agencias”, consigna también el informe; “la visita papal generó una oferta específica de excursiones y viajes organizados. Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $ 105.000, mientras que las alternativas con alojamiento partían desde $ 140.000. En San Juan, las agencias ofrecieron paquetes de entre $ 300.000 y $ 400.000 por persona. La diversidad de precios reflejó las diferencias de distancia, duración y servicios incluidos, y convirtió a las peregrinaciones en una oportunidad comercial para agencias y empresas de transporte”.