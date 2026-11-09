Encuentro con obispos: el Papa homenajeó a Francisco y pidió por la unidad de la iglesia
En el cierre de una intensa jornada, el Sumo Pontífice recordó a su antecesor en el lugar donde fue arzobispo durante años. Ante el Episcopado argentino y los equipos sinodales, también dejó un mensaje sobre la misión pastoral, la comunión y los desafíos de la Iglesia. Cenará con obispos y por la mañana emprenderá viaje hacia Córdoba.
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El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita a la Argentina al rendir homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Allí, frente a una imagen de su antecesor, realizó una oración junto a los obispos argentinos y recordó el vínculo del pontífice argentino con la Iglesia y con el pueblo que lo vio crecer.
La ceremonia tuvo un significado especial por tratarse del templo en el que Jorge Bergoglio desarrolló buena parte de su tarea pastoral como arzobispo de Buenos Aires, antes de ser elegido Papa en marzo de 2013. El homenaje formó parte de la celebración de las vísperas, que reunió al Santo Padre con integrantes del Episcopado y representantes de los equipos sinodales diocesanos.
La evocación de Francisco se produjo durante una jornada cargada de actividades, en la que León XIV encabezó una multitudinaria misa en Palermo, visitó el Cottolengo Don Orione en un acto muy emotivo, mantuvo un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y dialogó con referentes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín.
Durante el encuentro, León XIV puso el acento en la necesidad de fortalecer la comunión dentro de la Iglesia y renovar el compromiso evangelizador. La convocatoria reunió a las principales autoridades eclesiásticas del país, en una instancia que también buscó profundizar los vínculos entre el pontífice y la comunidad católica argentina.
En su mensaje, el Papa volvió sobre uno de los ejes centrales de su pontificado: una Iglesia que acompañe a las personas, esté cerca de quienes atraviesan dificultades y no pierda de vista su misión espiritual. La unidad, la fraternidad y el compromiso con los más vulnerables fueron parte de las preocupaciones que marcaron sus intervenciones durante la jornada.
La referencia a Francisco también estuvo presente en la homilía que León XIV pronunció durante la misa multitudinaria en Palermo. Allí recuperó una reflexión de su antecesor sobre el papel de la familia como espacio de transmisión de la fe y destacó que la sociedad argentina encontró históricamente en los hogares una fuente de valores fundamentales.
“La Iglesia argentina las necesita”, expresó al dirigirse a las familias, a las que convocó a asumir un papel protagónico en la evangelización. También mencionó las dificultades que atraviesan muchos hogares, entre ellas la precariedad laboral, la violencia doméstica, las adicciones y las separaciones dolorosas.
De esta manera, el homenaje a Francisco en la Catedral Metropolitana se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la visita apostólica de León XIV. Un gesto de reconocimiento hacia el primer Papa argentino, en el mismo lugar donde construyó buena parte de su trayectoria pastoral, y una señal de continuidad con algunos de los principales lineamientos que marcaron su pontificado.
El Papa cerrará su agenda con una cena junto a obispos en la Casa Arzobispal. El martes por la mañana viajará a Córdoba para continuar con su gira por nuestro país.