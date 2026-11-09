Volver | La Tecla Nacionales 9 de noviembre de 2026 CATEDRAL METROPOLITANA

Encuentro con obispos: el Papa homenajeó a Francisco y pidió por la unidad de la iglesia

En el cierre de una intensa jornada, el Sumo Pontífice recordó a su antecesor en el lugar donde fue arzobispo durante años. Ante el Episcopado argentino y los equipos sinodales, también dejó un mensaje sobre la misión pastoral, la comunión y los desafíos de la Iglesia. Cenará con obispos y por la mañana emprenderá viaje hacia Córdoba.

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