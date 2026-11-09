Papa León XIV: “Privar a una persona del trabajo es herir gravemente su dignidad”
El Sumo Pontífice participó de un encuentro con empresarios y dirigentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Hablaron representantes gremiales, emprendedores, docentes y representantes de pueblos originarios. Hubo referencias a la justicia social y al concepto de "tierra, techo y trabajo".
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Luego de la histórica misa en Palermo y el encuentro en el Cottolengo Don Orione, el Papa León XIV encabezó un encuentro en la sede de la Universidad Católica Argentina con empresarios, dirigentes gremiales y representantes del mundo del trabajo.
El primero en tomar la palabra fue el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien fue el encargado de dar la apertura del evento. Luego habló el monseñor Dante Braida, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de La Rioja. Allí expresó: “Nos encontramos reunidos, referentes del mundo del trabajo, integrantes de movimientos sociales y el ambiente académico”. Allí sostuvo que el trabajo es importante “no solo por su productividad y eficiencia, sino también para el crecimiento de la persona humana y el desarrollo de la sociedad”.
Acto seguido tomó la palabra Juan Martín Allende, emprendedor de proyectos vinculados al cambio climático y consejero de empresas mineras, quien contó la historia del fallecimiento de su hija y cómo la fe le cambió la vida: “no alcanza con recibirla, hay que confirmarla”, sentenció.
“Santo Padre, somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo y ser buenos con quienes nos rodean. No es fácil, la bondad se confunde con ingenuidad”, aseguró.
Luego habló Sabrina Sapone, delegada sindical de la ciudad de Avellaneda, quien aseguró que lleva adelante la actividad gremial “con compromiso social y vocación política”. Allí añadió: “La representación sindical no es un cargo, sino un camino de escucha, empatía y abrazo a la persona que está detrás de cada puesto de trabajo”.
También cuestionó el avance de la Inteligencia Artificial en la sociedad, aseguró que es la responsable de “exiliar a las personas de la vida laboral”. “No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente”, enfatizó la delegada sindical.
Uno de los puntos fuertes del evento fue cuando habló Verónica San Martín, representante de Recicladores Unidos, quien dio un duro mensaje sobre la estigmatización que reciben: “Los cartoneros no somos basura, somos trabajadores, tenemos dignidad y con nuestro trabajo cuidamos la casa común”.
Previo al discurso del Sumo Pontífice habló Soledad Cuéllar, integrante de la comunidad Ava Guaraní de la Misión San Francisco, en Pichanal, provincia de Salta. Realizó trabajo comunitario durante más de 10 años y aseguró que fue “una niña que sufrió, una adolescente que atravesó distinta violencia, una mujer que tuvo que seguir adelante sin saber de dónde sacaba las fuerzas”.
También se refirió al problema de las adicciones que golpea fuerte en la sociedad: “Detrás de una adicción siempre hay una historia, que ninguna llegó sola hasta ahí y ninguna sale sola tampoco”.
Por último, tomó la palabra Magalí Jojot, docente de la ciudad de Paraná (Entre Ríos) quien se refirió al trabajo que realizó con un grupo de jóvenes para acercarle “una economía con rostro humano” y dejó una dura frase sobre la realidad económica nacional: “Los indicadores económicos reflejan solo una parte de la realidad. Invisibilizan el miedo, el sufrimiento y también el potencial multiplicador de las personas”.
Allí llegó el turno del discurso del Papa León XIV. En su discurso volvió a profundizar en su mensaje sobre la economía: “El ser humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social y por tanto la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”.
🔴 El mensaje del papa León XIV sobre el trabajo y la dignidad humana en la UCA
Ante empresarios, sindicalistas, emprendedores y referentes sociales, el Pontífice llamó a poner a la persona en el centro del mundo laboral, cuestionó la explotación y advirtió sobre el impacto del… pic.twitter.com/veRhRnGMEf
En esa línea, el Papa sentenció: “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”.
También recordó al Papa Francisco cuando expresó: “En una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social. Ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a si mismo, para compartir dones, sentirse corresponsables en el perfeccionamiento del mundo”.
“El bien común exige superar el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista, promoviendo una cultura del encuentro donde el crecimiento económico se traduzca en el verdadero desarrollo humano integral”, añadió el sumo pontífice.
También se refirió a la inteligencia artificial como una “amenaza para el adecuado desarrollo humano integral” y añadió: “El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”.
En esa línea, le dijo a los empresarios que son “creadores de puestos de trabajo”, pero pidió que no busquen absolutizar el beneficio económico porque convierte a la empresa en una “estructura del pecado que genera exclusión”.
Acto seguido, León expresó: “Los movimientos populares, la economía popular y los trabajadores informales, los cartoneros, los campesinos son expresiones vivas de esta sociedad activa que el Papa Francisco ha defendido en sus discursos a los movimientos populares. Ellos no esperan pasivamente la presencia del estado, ellos se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias con su demanda de inclusión social. Ellos abogan por esas tres T: ‘Tierra, Techo y Trabajo’”.
En la recta final de su discurso, el Sumo Pontífice expresó: “La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó con críticas hacia la inteligencia artificial.
En ese sentido, el Papa pidió por la creación de más fuentes de trabajo: “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos”.
“No hay trabajo pequeño a los ojos de Dios: la grandeza de una obra no reside en lo que se realiza, sino en el amor que se pone en cada gesto, en cada palabra, en cada pensamiento”, cerró