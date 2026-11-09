Volver | La Tecla Nacionales 9 de noviembre de 2026 DISCURSO

León XIV llamó a fortalecer el diálogo entre las religiones y pidió un compromiso común por la paz

Durante un encuentro con representantes de distintos credos en el Palacio San Martín, el Sumo Pontífice reivindicó la convivencia religiosa en la Argentina, recordó los mensajes de Francisco y Juan Pablo II y convocó a defender la dignidad humana frente a la violencia y los conflictos.

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