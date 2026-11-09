León XIV llamó a fortalecer el diálogo entre las religiones y pidió un compromiso común por la paz
Durante un encuentro con representantes de distintos credos en el Palacio San Martín, el Sumo Pontífice reivindicó la convivencia religiosa en la Argentina, recordó los mensajes de Francisco y Juan Pablo II y convocó a defender la dignidad humana frente a la violencia y los conflictos.
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El papa León XIV encabezó un encuentro con representantes de distintas comunidades religiosas en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, donde dejó un fuerte mensaje a favor del diálogo interreligioso, la convivencia y la construcción de la paz. Ante dirigentes de diferentes credos, el Pontífice destacó el papel de las religiones como espacios de encuentro y llamó a trabajar en conjunto frente a las divisiones y los conflictos que atraviesan al mundo.
La actividad se desarrolló pasadas las 17.30, en medio de un importante operativo de seguridad, y reunió a alrededor de un centenar de referentes religiosos, representantes de pueblos originarios y autoridades de las áreas de Culto de distintas provincias.
La bienvenida estuvo a cargo del canciller Pablo Quirno, quien manifestó el honor que significaba recibir al Santo Padre en el Palacio San Martín y destacó la importancia de reunir a los referentes de las comunidades religiosas argentinas para escuchar su mensaje. Además, valoró la impronta de su pontificado, vinculada a la unidad y al acercamiento entre quienes profesan distintas creencias.
Al tomar la palabra, León XIV puso el foco en la diversidad que caracteriza a la sociedad argentina y sostuvo que la identidad nacional se construyó a partir de la convivencia entre distintas culturas y tradiciones religiosas. En ese sentido, recordó el aporte de los pueblos originarios y de las sucesivas corrientes migratorias que llegaron al país con sus costumbres, sus esperanzas y su fe.
El Papa remarcó que esa diversidad no representó históricamente un obstáculo para la construcción de una identidad común, sino que permitió generar espacios de cooperación y proyectos compartidos. Según planteó, las distintas comunidades aprendieron a trabajar juntas, formar familias y desarrollar sus localidades, en una convivencia que convirtió a las religiones en puntos de encuentro antes que en motivos de enfrentamiento.
A partir de ese recorrido, el Pontífice convocó a fortalecer el entendimiento entre las distintas confesiones y definió a las religiones como «guardianas de la dignidad humana», además de considerarlas expresiones de la libertad y ámbitos donde puede cultivarse la esperanza. En contraposición, advirtió sobre los efectos de la violencia, las divisiones y los enfrentamientos armados, y planteó la necesidad de asumir un compromiso colectivo con la paz.
Durante su exposición, León XIV también recuperó conceptos de la encíclica Fratelli Tutti, publicada por el papa Francisco en 2020, para destacar que las religiones tienen una responsabilidad central en la construcción de la fraternidad y la amistad social. En esa línea, pidió defender la vida en todas sus etapas, especialmente frente a situaciones de pobreza y violencia, y trabajar para garantizar la dignidad de cada persona en los distintos ámbitos de la sociedad.
«Mientras alabamos a Dios por el don de la esperanza, compartámosla tanto con quien sufre en la pobreza como con quien ha perdido el sentido de la vida», expresó el Santo Padre, al tiempo que convocó a quienes participan de las distintas tradiciones religiosas a involucrarse en la transformación del mundo desde la justicia.
Otro de los pasajes destacados del discurso estuvo dedicado a Juan Pablo II. León XIV retomó sus palabras durante la Jornada de Oración por la Paz realizada en Asís en 2002, cuando el pontífice polaco sostuvo que la oración debía ser un impulso para el diálogo constructivo y nunca una herramienta para alimentar enfrentamientos o despreciar a quienes profesan otras creencias.
Con esa referencia, el Papa insistió en que el respeto por las diferencias no implica renunciar a las propias convicciones, sino reconocer la responsabilidad que cada comunidad tiene en la construcción de una sociedad más justa y pacífica. También subrayó que los gestos cotidianos de solidaridad y las buenas acciones hacia el prójimo pueden convertirse en una forma de oración y acercamiento a Dios.
Para cerrar, León XIV retomó la oración con la que Francisco había concluido Fratelli Tutti, en una nueva señal de continuidad con el legado de su antecesor. Los referentes religiosos presentes acompañaron sus palabras con un aplauso y luego participaron de un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia y en pedido por la paz mundial.
Tras la actividad en la Cancillería, el Pontífice se retiró del Palacio San Martín rumbo a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de una jornada atravesada por los llamados a la unidad, la fraternidad y el encuentro entre los distintos sectores de la sociedad.