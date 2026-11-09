La política bonaerense hizo eco de los discursos del Papa León XIV en la Argentina

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La visita del papa León XIV a la Argentina no pasó inadvertida para la dirigencia política bonaerense. A través de las redes sociales, funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, legisladores provinciales y representantes de distintos espacios políticos compartieron sus impresiones sobre las actividades del Sumo Pontífice y destacaron los principales conceptos de sus discursos en Palermo y la Universidad Católica Argentina (UCA).
Uno de los que se expresó fue el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien participó de la actividad en la UCA junto a representantes del movimiento obrero organizado. El funcionario señaló que la presencia de los trabajadores tuvo como objetivo escuchar el mensaje de León XIV, especialmente sus reflexiones sobre la defensa de la dignidad humana y los derechos laborales.
En ese sentido, Correa vinculó las palabras del Papa con los planteos desarrollados en la encíclica Magnifica Humanitas, donde el Santo Padre convocó a construir puentes y poner en el centro la dignidad de los trabajadores.
Desde la oposición también hubo repercusiones. El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, consideró que el mensaje papal tiene un alcance universal y representa una interpelación para las democracias actuales. En particular, resaltó el llamado al diálogo, el respeto por las diferencias y la búsqueda de consensos.
El mensaje del Papa es una mensaje universal que interpela a las democracias actuales, pero las valora y las exalta. La democracia también es una forma de reconocer la dignidad del otro. El llamado al diálogo, al respeto por las diferencias y a la construcción de acuerdos nos lleva a la reflexión frente a una cultura política que muchas veces confunde firmeza con intolerancia. León XIV nos recordó hoy que la dignidad humana no puede ser una consecuencia eventual del progreso: debe ser su punto de partida y su orientación permanente. La Argentina no necesita elegir entre crecimiento económico y dignidad humana. Necesita comprender que el verdadero desarrollo solo existe cuando ambas dimensiones se encuentran. Hoy nos recordó que la persona humana debe volver a ocupar el centro de las decisiones políticas. León XIV nos recuerda que ninguna política económica, ninguna ideología y ningún ejercicio del poder pueden estar por encima de la dignidad de las personas. Celebro que el Papa haya puesto énfasis en la cuestión educativa. Como bien sostuvo el Santo Padre, un país que expulsa a sus jóvenes está comprometiendo su futuro. La preocupación de León XIV por quienes deben emigrar para desarrollar sus proyectos nos obliga a pensar la educación, la universidad y la investigación como inversiones fundamentales en la dignidad y el desarrollo nacional.
Además, el legislador marplatense sostuvo que la dignidad humana no puede quedar relegada a una consecuencia eventual del crecimiento económico, sino que debe constituir el punto de partida de cualquier proyecto de desarrollo. En esa línea, planteó que la Argentina no debe presentar como incompatibles el progreso económico y el respeto por las personas.
Por su parte, la diputada provincial del Frente Renovador, Sofía Vanelli, utilizó las palabras del Papa para cuestionar el rumbo del gobierno de Javier Milei. La legisladora destacó que León XIV puso el foco en las familias, el empleo digno y los sectores más vulnerables, cuestiones que, a su entender, la administración nacional está dejando de lado.
"El progreso no se mide por el superávit, sino por la dignidad y las oportunidades que tiene nuestro pueblo", planteó Vanelli. Y agregó que ningún equilibrio de las cuentas públicas puede justificar que millones de argentinos queden excluidos.
En el oficialismo bonaerense también hubo expresiones de emoción por el paso del Pontífice. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, acompañó la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione y agradeció sus palabras de fe, esperanza y amor fraterno.
Con enorme emoción acompañamos la visita de @pontifex, León XIV, al Pequeño Cottolengo Don Orione. Gracias Santo Padre por su mensaje de fe, esperanza y amor fraterno 🤍 https://t.co/sU6KQMe6Pi
En la misma sintonía se manifestó la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, quien celebró que la primera actividad del Papa en el país tuviera lugar en el sur del conurbano bonaerense. La funcionaria destacó el significado del Cottolengo como espacio de contención y recordó las palabras del monseñor Jorge Lugones sobre una institución que recibe la vida en todas sus formas y abraza su fragilidad.
Vilar vinculó esa enseñanza con la necesidad de construir una Argentina en la que nadie quede atrás, con la dignidad humana como punto de partida y la solidaridad como valor central.
Es una emoción inmensa recibir junto a @Kicillofok al Papa León XIV en nuestra provincia. En el Pequeño Cottolengo Don Orione, un lugar tan querido por Francisco, el Santo Padre nos deja un mensaje de amor, solidaridad y esperanza para construir una Argentina más fraterna. Un día que quedará para siempre en nuestros corazones 🤍
También se expresó la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, quien compartió la emoción de recibir al Papa junto a Axel Kicillof en el Cottolengo Don Orione. La funcionaria recordó el vínculo especial que el lugar mantuvo con Francisco y destacó que León XIV dejó un mensaje de amor, solidaridad y esperanza para avanzar hacia una sociedad más fraterna.
Las repercusiones atravesaron distintos espacios políticos y dejaron en evidencia que la llegada del nuevo Pontífice abrió una instancia de reflexión que rápidamente se trasladó al escenario local. Con la dignidad humana, el trabajo, la familia y la solidaridad como ejes, los dirigentes bonaerenses encontraron en las palabras de León XIV una oportunidad para expresar sus posiciones y marcar diferencias sobre el rumbo político y económico del país.