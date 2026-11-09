Apps
Lunes, 9 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
POR REDES SOCIALES

La política bonaerense hizo eco de los discursos del Papa León XIV en la Argentina

Desde funcionarios de la provincia hasta legisladores nacionales y bonaerenses, la política se volcó a la calle online para dejar su mensaje por la llegada del Sumo Pontífice.

La política bonaerense hizo eco de los discursos del Papa León XIV en la Argentina
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La visita del papa León XIV a la Argentina no pasó inadvertida para la dirigencia política bonaerense. A través de las redes sociales, funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, legisladores provinciales y representantes de distintos espacios políticos compartieron sus impresiones sobre las actividades del Sumo Pontífice y destacaron los principales conceptos de sus discursos en Palermo y la Universidad Católica Argentina (UCA).

Uno de los que se expresó fue el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, quien participó de la actividad en la UCA junto a representantes del movimiento obrero organizado. El funcionario señaló que la presencia de los trabajadores tuvo como objetivo escuchar el mensaje de León XIV, especialmente sus reflexiones sobre la defensa de la dignidad humana y los derechos laborales.

En ese sentido, Correa vinculó las palabras del Papa con los planteos desarrollados en la encíclica Magnifica Humanitas, donde el Santo Padre convocó a construir puentes y poner en el centro la dignidad de los trabajadores.

Desde la oposición también hubo repercusiones. El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, consideró que el mensaje papal tiene un alcance universal y representa una interpelación para las democracias actuales. En particular, resaltó el llamado al diálogo, el respeto por las diferencias y la búsqueda de consensos.

 
Además, el legislador marplatense sostuvo que la dignidad humana no puede quedar relegada a una consecuencia eventual del crecimiento económico, sino que debe constituir el punto de partida de cualquier proyecto de desarrollo. En esa línea, planteó que la Argentina no debe presentar como incompatibles el progreso económico y el respeto por las personas.

Por su parte, la diputada provincial del Frente Renovador, Sofía Vanelli, utilizó las palabras del Papa para cuestionar el rumbo del gobierno de Javier Milei. La legisladora destacó que León XIV puso el foco en las familias, el empleo digno y los sectores más vulnerables, cuestiones que, a su entender, la administración nacional está dejando de lado.

"El progreso no se mide por el superávit, sino por la dignidad y las oportunidades que tiene nuestro pueblo", planteó Vanelli. Y agregó que ningún equilibrio de las cuentas públicas puede justificar que millones de argentinos queden excluidos.

En el oficialismo bonaerense también hubo expresiones de emoción por el paso del Pontífice. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, acompañó la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione y agradeció sus palabras de fe, esperanza y amor fraterno.

 
En la misma sintonía se manifestó la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, quien celebró que la primera actividad del Papa en el país tuviera lugar en el sur del conurbano bonaerense. La funcionaria destacó el significado del Cottolengo como espacio de contención y recordó las palabras del monseñor Jorge Lugones sobre una institución que recibe la vida en todas sus formas y abraza su fragilidad.

Vilar vinculó esa enseñanza con la necesidad de construir una Argentina en la que nadie quede atrás, con la dignidad humana como punto de partida y la solidaridad como valor central.

 
También se expresó la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, quien compartió la emoción de recibir al Papa junto a Axel Kicillof en el Cottolengo Don Orione. La funcionaria recordó el vínculo especial que el lugar mantuvo con Francisco y destacó que León XIV dejó un mensaje de amor, solidaridad y esperanza para avanzar hacia una sociedad más fraterna.

Las repercusiones atravesaron distintos espacios políticos y dejaron en evidencia que la llegada del nuevo Pontífice abrió una instancia de reflexión que rápidamente se trasladó al escenario local. Con la dignidad humana, el trabajo, la familia y la solidaridad como ejes, los dirigentes bonaerenses encontraron en las palabras de León XIV una oportunidad para expresar sus posiciones y marcar diferencias sobre el rumbo político y económico del país.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

CON EMPRESARIOS Y GREMIOS

Papa León XIV: “Privar a una persona del trabajo es herir gravemente su dignidad”

El Sumo Pontífice participó de un encuentro con empresarios y dirigentes sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA). Hablaron representantes gremiales, emprendedores, docentes y representantes de pueblos originarios. Hubo referencias a la justicia social y al concepto de "tierra, techo y trabajo".

NOTICIAS MÁS VISTAS

“El progreso de una Nación se mide por la acogida a las personas con discapacidad”

La radiografía de la crisis económica y social tras el fuerte discurso de León XIV

Kicillof recibió a León XIV en el Cottolengo: la comitiva bonaerense que acompañó al papa

El gobierno de Milei tomó distancia del mensaje del papa y advirtió a la oposición

León XIV encabezó una misa multitudinaria y alertó por el trabajo precario y las adicciones

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET