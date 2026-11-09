La política bonaerense hizo eco de los discursos del Papa León XIV en la Argentina

El mensaje del Papa es una mensaje universal que interpela a las democracias actuales, pero las valora y las exalta. La democracia también es una forma de reconocer la dignidad del otro. El llamado al diálogo, al respeto por las diferencias y a la construcción de acuerdos nos lleva a la reflexión frente a una cultura política que muchas veces confunde firmeza con intolerancia. León XIV nos recordó hoy que la dignidad humana no puede ser una consecuencia eventual del progreso: debe ser su punto de partida y su orientación permanente. La Argentina no necesita elegir entre crecimiento económico y dignidad humana. Necesita comprender que el verdadero desarrollo solo existe cuando ambas dimensiones se encuentran. Hoy nos recordó que la persona humana debe volver a ocupar el centro de las decisiones políticas. León XIV nos recuerda que ninguna política económica, ninguna ideología y ningún ejercicio del poder pueden estar por encima de la dignidad de las personas. Celebro que el Papa haya puesto énfasis en la cuestión educativa. Como bien sostuvo el Santo Padre, un país que expulsa a sus jóvenes está comprometiendo su futuro. La preocupación de León XIV por quienes deben emigrar para desarrollar sus proyectos nos obliga a pensar la educación, la universidad y la investigación como inversiones fundamentales en la dignidad y el desarrollo nacional.