Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de noviembre de 2026 VISITA HISTÓRICA

Cascallares acompañó al Papa León XIV durante su estadía en el Cottolengo Don Orione

El diputado provincial saludó afectuosamente al Sumo Pontífice y le entregó un cuadro con una estampilla conmemorativa por los 150 años del nacimiento de San Luis Orione. Durante el encuentro, el Papa dejó un fuerte mensaje sobre la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.

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