Cascallares acompañó al Papa León XIV durante su estadía en el Cottolengo Don Orione
El diputado provincial saludó afectuosamente al Sumo Pontífice y le entregó un cuadro con una estampilla conmemorativa por los 150 años del nacimiento de San Luis Orione. Durante el encuentro, el Papa dejó un fuerte mensaje sobre la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.
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El diputado provincial y dirigente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, formó parte de la comitiva bonaerense que recibió al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Junto al gobernador Axel Kicillof, el dirigente acompañó al Sumo Pontífice en su paso por la institución, donde fue recibido por autoridades religiosas, trabajadores y residentes.
En ese marco, Cascallares tuvo un saludo afectuoso con el Santo Padre y aprovechó la ocasión para entregarle un obsequio especial: un cuadro con una estampilla conmemorativa que lleva la imagen del corazón de San Luis Orione, en el marco del 150° aniversario de su nacimiento.
Se trata de una pieza de edición limitada emitida por el Correo Argentino. El cuadro también contiene en su parte central el matasellos, la marca de tinta utilizada por el servicio postal, que le otorga un valor distintivo a la pieza.
La visita tuvo como principal escenario el establecimiento ubicado en Claypole, donde León XIV recorrió el santuario y la parroquia, se acercó a la reliquia del corazón incorrupto de San Luis Orione y mantuvo contacto con las personas alojadas en el lugar y el personal que trabaja en su atención.
Durante su mensaje, el Papa puso el foco en la importancia de construir una sociedad más inclusiva y reivindicó el trabajo que realizan instituciones como el Cottolengo. "Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", expresó ante los residentes y trabajadores.
Además, León XIV dejó una definición contundente sobre la manera de medir el desarrollo de un país: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".
En otro tramo de su intervención, el Pontífice manifestó su deseo de que Argentina pueda multiplicar las iniciativas solidarias y que el amor prevalezca por sobre las desigualdades. "Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión", sostuvo.
Finalmente, León XIV recordó el legado de San Luis Orione y su histórica vinculación con la Argentina. En ese sentido, recuperó una de las frases que identifican la obra del fundador del establecimiento: "La caridad salvará al mundo". Un mensaje que atravesó una jornada especial para la comunidad de Claypole y que también tuvo como protagonistas a las autoridades bonaerenses que acompañaron al Santo Padre.