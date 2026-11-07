“Llevame con vos, mi papá me pegó”: la declaración de la hija de Wanda Nara

El 6 de noviembre de 2026, alrededor de las 17:00, un alerta por presunta violencia infantil activó la intervención policial en el Lote 17 del Barrio La Isla, en Nordelta (Villa La Ñata, partido de Tigre). Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con Wanda Nara, acompañada por Martín Migueles.



La conductora explicó que su hija de 11 años le había enviado mensajes por iCloud en los que le contaba que su padre la había agredido físicamente, que permanecía encerrada en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. Por ese motivo se dirigió de inmediato al complejo.Cuando los policías intentaron ingresar, Mauro Icardi salió al acceso y rechazó la presencia policial. Les dijo que no iba a hablar con ellos y que nadie los había autorizado a entrar.



Minutos después, Francesca egresó de la vivienda llorando desconsoladamente. Estaba descalza y llevaba únicamente medias. Al reencontrarse con su madre, declaró: “Llevame con vos por favor, que mi papá me pegó y me amenazó, me dijo que me va a ir a buscar a casa con un móvil y que cuando lleguemos me va a cagar a palos...”. También manifestó dolor en la cabeza y en la rodilla izquierda.Ante su estado, se solicitó una ambulancia. La médica que la examinó constató un traumatismo leve en la rodilla izquierda, recomendó una radiografía y descartó lesiones de gravedad que requirieran traslado urgente.



En el procedimiento se mencionó que la niña tiene programada una cirugía de meniscos.Icardi sostuvo que el malestar de la menor se originó porque no le había permitido asistir a una juntada de adolescentes. Además, alegó que existía una disposición judicial que establecía que la niña debía permanecer bajo su custodia hasta el 16 de noviembre. Afirmó que había una orden del juez y que la responsabilidad era suya.



Frente a esa situación, el oficial a cargo le preguntó directamente a Francesca si prefería quedarse con su padre o retirarse con su madre. La menor respondió sin dudar: “Obvio que me quiero ir con mi mamá”. En virtud de esa manifestación, el personal policial trasladó a Wanda Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata para formalizar las actuaciones. El caso quedó informado a la UFI Género de Tigre.