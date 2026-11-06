Volver | La Tecla Nacionales 6 de noviembre de 2026 OTRO RÉCORD

Nueva disparada del riesgo país: cerró en 939 puntos, el máximo en un año

El indicador arrancó la jornada a la baja, pero la tendencia se revirtió y rompió otra vez el récord de los últimos doce meses.

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