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OTRO RÉCORD

Nueva disparada del riesgo país: cerró en 939 puntos, el máximo en un año

El indicador arrancó la jornada a la baja, pero la tendencia se revirtió y rompió otra vez el récord de los últimos doce meses.

Nueva disparada del riesgo país: cerró en 939 puntos, el máximo en un año
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El riesgo país argentino volvió a dispararse hoy, cerrando la semana bursátil en 939 puntos, un nuevo récord para los últimos doce meses.

De esa manera, y a pesar de que la jornada había arrancado favorablemente con la suba del valor de los bonos, la semana volvió a cerrarse con señales de alerta para el equipo económico, ya que se produjo una nueva caída en la cotización de los papeles de deuda.

El nivel más bajo del año en el riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan para las naciones emergentes, se había ubicado en 404 puntos, allá por julio. Desde entonces, registró una fuerte suba y ya se acerca a los 1000 puntos básicos.

El índice expresa la tasa de interés adicional que debe pagar un bono de un país emergente, en este caso la Argentina, en comparación con un bono de los Estados Unidos, que se consideran libres de riesgo.

Por ello, el riesgo soberano expresa la desconfianza de los inversores de Wall Street en la capacidad de pago del Estado argentino.

Si bien la tasa de interés de un bono es fija, la caída de su valor se puede calcular como un incremento en el interés que debe pagar al llegar a su vencimiento. Al bajar la cotización del bono, el valor de rescate por parte del Estado representa una mayor proporción de lo pagado. Al expresar esa diferencia como tasa y promediarla entre los diferentes bonos de deuda, se obtiene el riesgo país.
 

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