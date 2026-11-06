Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 Y TODAVÍA NI LLEGÓ

El Papa, unos carteles y una insólita pelea política

El peronismo y la oposición se trenzaron por la aparición de afiches que muestran a Kicillof junto a León XIV. Los libertarios salieron a destruirlo, pero desde el MDF dicen que los puso gente de Jorge Macri.

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