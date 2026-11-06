El Papa, unos carteles y una insólita pelea política
El peronismo y la oposición se trenzaron por la aparición de afiches que muestran a Kicillof junto a León XIV. Los libertarios salieron a destruirlo, pero desde el MDF dicen que los puso gente de Jorge Macri.
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¡Santas campañas sucias, Batman! El Papa León XIV todavía no llegó a la Argentina y acá ya se están peleando por unos carteles con su imagen.
Ocurre que alguien decidió pegar en Luján (adonde irá el Sumo Pontífice para dar una misa) unos afiches que lo muestran junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una yuxtaposición de imágenes muy similar a las que se ven en los afiches de las campañas electorales.
“Kicillof presidente. Bienvenido el León Peronista. La crueldad no avanzará”, rezan los carteles colocados por personas, hasta ahora, desconocidas.
En las redes, militantes libertarios salieron a fustigar al mandatario bonaerense por la utilización política de la figura del Papa, y hasta una diputada lujanense (Florencia Price) se acercó al lugar donde estaban los afiches y grabó un video indignado. El legislador Agustín Romo y el periodista Eduardo Feinmann se hicieron eco del enojo.
Pero parece que la cosa era más enrevesada de lo que se suponía. Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Municipalidad de Luján se encargaron de revisar las imágenes de las cámaras de la zona para identificar al automóvil en el que viajaban quienes pegaron los afiches.
Y (oh sorpresa) aparece un nuevo actor en este lío: el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri.
Ocurre que, según las fuentes de Seguridad, el automóvil en el que viajaban los aún desconocidos es propiedad de un funcionario de su gobierno.
Lo que se llama una operación de falsa bandera, a sólo tres días de la llegada del Pontífice a la Argentina.
O también podríamos decir: peleas de cartel, llevadas al extremo.