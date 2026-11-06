Un ex juez de la Corte bonaerense atropelló a cinco mujeres

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Una desgracia con suerte: así podría definirse el episodio que ocurrió el miércoles en City Bell, cuando un vehículo fuera de control se metió a toda velocidad dentro de un local de estética y atropelló a cinco mujeres.
El dato: el automóvil era conducido por Francisco Roncoroni, un ex juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, hoy de 85 años de edad.
Desgracia, porque el local quedó parcialmente destruido. Con suerte, porque afortunadamente ninguno de los seis involucrados sufrió heridas graves, a pesar de que la filmación de la cámara de seguridad del comercio muestra cómo el automóvil, un Volkswagen Taos, se lleva por delante a las mujeres y una de ellas parece desaparecer debajo de él.
Las ocupantes del local eran tres empleadas y dos clientas, una de las cuales entró en el local un segundo antes de que el auto, fuera de control, atravesara la puerta de vidrio y la empujara hacia el fondo.
Aún no se sabe por qué el exmagistrado perdió el control del vehículo. Se abrió una causa por daños, que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del departamento judicial La Plata.