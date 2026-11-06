Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2026 PERDIÓ EL CONTROL DE SU AUTO

Un ex juez de la Corte bonaerense atropelló a cinco mujeres

El vehículo se incrustó en un centro de estética de City Bell. Embistió a tres empleadas y dos clientas. Por suerte, nadie salió herido de gravedad.

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