Una de cal y una de arena... literales: cayó la industria, pero subió la construcción

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La economía argentina se mueve por diferentes andariveles, y los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) lo confirman. Hoy, el organismo difundió los indicadores relativos a la industria manufacturera, la minería y la construcción, y reveló que, mientras que la industria sigue su descenso sin piso a la vista, en el ámbito constructivo la actividad se recuperó.
La minería, en tanto, vuela: tuvo un crecimiento del 7,1% interanual en septiembre, impulsada sobre todo por la extracción de petróleo (un 15,6% arriba) y de gas natural (+3,1%), lo que no es de extrañar dado el impulso al yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.
#DatoINDEC La industria minera creció 7,1% interanual en septiembre de 2026: - Petróleo crudo: 15,6% - Gas natural: 3,1% - Servicios de apoyo a la extracción: -9,4% - Minerales metalíferos: -18,1% - Minerales no metalíferos y rocas de aplicación: 13,6% 🔗https://t.co/ayq0Koj4w9 https://t.co/VT4UNzRXOn
En cambio, la industria manufacturera tuvo un mes negro otra vez: aunque la actividad creció un 0,7% respecto del mes de agosto, en la comparativa con septiembre de 2025 se desplomó un 1,8%, con la producción de maquinarias, equipos e instrumentos como rubros más castigados.
#DatoINDEC Industria manufacturera: ¿cómo varió cada categoría en septiembre de 2026? https://t.co/toIyb6nFqf https://t.co/snmmkbkQS9
La construcción, en cambio y como se dijo más arriba, tuvo una recuperación no menor en septiembre último. Respecto de agosto, repuntó un 7,8% (desestacionalizado), y en la comparación interanual, creció un 5,1%. En lo que va del año, la recuperación viene siendo del 1,3% respecto del mismo período de 2025.
Entre los insumos para la construcción, el rubro que más subió es el de pinturas (+22,4%), seguido por el hormigón elaborado (+12,8%). En términos de empleo, el dato provisorio para agosto muestra una suba interanual del 1,7% en los puestos de trabajo registrados en el sector.
#DatoINDEC La actividad de la construcción subió 5,1% interanual en septiembre de 2026 y 7,8% con respecto de agosto https://t.co/8RoI3hAyyU https://t.co/fWm9Z4DbAe