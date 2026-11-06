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SEÑALES MIXTAS

Una de cal y una de arena... literales: cayó la industria, pero subió la construcción

Los datos del INDEC revelan que continúa la retracción de la industria manufacturera pero los albañiles trabajaron más que hace un año y la actividad también creció mes a mes.

Una de cal y una de arena... literales: cayó la industria, pero subió la construcción
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La economía argentina se mueve por diferentes andariveles, y los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) lo confirman. Hoy, el organismo difundió los indicadores relativos a la industria manufacturera, la minería y la construcción, y reveló que, mientras que la industria sigue su descenso sin piso a la vista, en el ámbito constructivo la actividad se recuperó.

La minería, en tanto, vuela: tuvo un crecimiento del 7,1% interanual en septiembre, impulsada sobre todo por la extracción de petróleo (un 15,6% arriba) y de gas natural (+3,1%), lo que no es de extrañar dado el impulso al yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén.
 

En cambio, la industria manufacturera tuvo un mes negro otra vez: aunque la actividad creció un 0,7% respecto del mes de agosto, en la comparativa con septiembre de 2025 se desplomó un 1,8%, con la producción de maquinarias, equipos e instrumentos como rubros más castigados.
 

La construcción, en cambio y como se dijo más arriba, tuvo una recuperación no menor en septiembre último. Respecto de agosto, repuntó un 7,8% (desestacionalizado), y en la comparación interanual, creció un 5,1%. En lo que va del año, la recuperación viene siendo del 1,3% respecto del mismo período de 2025.

Entre los insumos para la construcción, el rubro que más subió es el de pinturas (+22,4%), seguido por el hormigón elaborado (+12,8%). En términos de empleo, el dato provisorio para agosto muestra una suba interanual del 1,7% en los puestos de trabajo registrados en el sector.
 

En suma, una de cal y una de arena para una economía que ya está en recesión pero que muestra señales variadas en distintas áreas.
 

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