Sleep Tech, la tecnología premium para dormir

Dormir bien dejó de ser solo un deseo para convertirse en una prioridad de salud y productividad. Un mal descanso aumenta el estrés, reduce el rendimiento cognitivo y eleva riesgos a largo plazo. Por eso, la industria tecnológica desarrolló una categoría que combina sensores biométricos, inteligencia artificial y estímulos controlados para intervenir de forma activa durante la noche.



Estos sistemas, conocidos como sleep tech, miden en tiempo real variables como frecuencia cardíaca, respiración, movimientos y fases del sueño, y ajustan el entorno o el sistema nervioso para favorecer el sueño profundo y REM. No reemplazan atención médica, pero ofrecen personalización precisa a quienes buscan optimizar su recuperación.



Uno de los dispositivos más avanzados es la funda inteligente Eight Sleep. Se coloca sobre cualquier colchón y regula de forma independiente la temperatura de cada lado de la cama, entre 12 °C y 43 °C. Un sistema de agua circula por microcanales y un Hub la enfría o calienta según necesidad. Su algoritmo Autopilot utiliza sensores biométricos integrados para ajustar el clima en tiempo real y favorecer el sueño profundo. Incluye seguimiento completo del descanso y genera reportes diarios. El precio inicia en US$ 1.999.



Kimba es un dispositivo pensado para la mesa de luz. Libera aromas naturales personalizados en momentos precisos (estrés, búsqueda de un momento ideal, entre otros). Lee datos biométricos propios o de dispositivos como Oura, Whoop o Apple Watch, y usa inteligencia artificial para elegir el aroma según el estado del sueño. Actúa sobre el sistema límbico sin despertar a la persona. Su preorden cuesta US$ 299 (dispositivo + 6 meses de cápsulas y membresía).



Dusq es un aparato de apenas 12 gramos que se coloca detrás de la oreja. Detecta microinterrupciones mediante un sensor de actividad electrodérmica del sistema nervioso autónomo y responde con estimulación suave del nervio vago y vestibular para volver al sueño profundo. El precio es de US$ 339 (incluye parches y app), con un valor estimado en retail de US$ 499. La sensación que busca generar es de bienestar, paz y autorregulación.



La manta pesada Dream Recovery pesa 11,3 kilogramos e incorpora tecnología CELLIANT infrarroja. Combina presión profunda, que activa el sistema parasimpático, con la conversión del calor corporal en energía infrarroja para mejorar circulación y oxigenación. Favorece la recuperación física y un sueño más profundo. Sale US$ 449 y mide aproximadamente 114 por 183 centímetros.



El público se segmenta en varios perfiles: personas de 30 a 50 años con insomnio o sueño interrumpido; adultos de 25 a 45 años que practican deporte o tienen trabajos exigentes y priorizan la recuperación; parejas de 30 a 55 años con diferentes preferencias de temperatura; usuarios de relojes y anillos de actividad que quieren pasar del simple registro a una acción concreta; y consumidores de 35 a 60 años dispuestos a invertir en tecnología avanzada y servicios mensuales a cambio de datos precisos y personalización.



El denominador común es quien valora optimizar el descanso y tiene poder adquisitivo medio-alto. Como señalan los especialistas, el descanso es la base de la productividad, la salud y las decisiones claras. Sin él, el cuerpo y la mente pagan el precio cada día.