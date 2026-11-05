Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves su renuncia al cargo en medio de la profunda crisis política y financiera desatada por la intervención del Banco Central del Paraguay a Ueno Bank, entidad vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario.



La salida del jefe de Estado fue confirmada por el propio Peña mediante un mensaje en video dirigido al pueblo paraguayo, en el que pidió disculpas y señaló que su prioridad es garantizar la tranquilidad de los ahorristas y la protección de los fondos públicos.



La dimisión se produce mientras avanzaba un juicio político en el Congreso paraguayo impulsado por sectores de la oposición y del oficialismo.Rodolfo Friedmann, integrante de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, había adelantado que Peña presentaría su renuncia ante el Congreso.



Desde el oficialismo se indicó que la intención es que el actual vicepresidente, Pedro Alliana, asuma la Presidencia, mientras que el senador Antonio Barrios ocuparía la Vicepresidencia.La crisis se originó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central intervino y ordenó el cierre de Ueno Bank por una grave insuficiencia de solvencia.



La medida dejó sin acceso inmediato a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes (casi la mitad de la población del país) y comprometió cientos de millones de dólares en fondos públicos, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).



La intervención provocó protestas de ahorristas en Asunción y la renuncia del entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, exejecutivo de la entidad.Peña había sido accionista de Ueno Holding (vinculada al Grupo Vázquez, controlador del banco) hasta marzo de 2025, cuando se desprendió de una participación del 1,58 % valorada en 6.144 millones de guaraníes