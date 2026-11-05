Murió Patricia Walsh, histórica dirigente de la izquierda

La histórica dirigente política de izquierda Patricia Walsh falleció este jueves a los 74 años tras una larga enfermedad.



Fue diputada nacional (2001-2005), legisladora porteña (2007-2010) y dos veces candidata a presidenta de la Nación.



Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh , autor de Operación Masacre y desaparecido durante la última dictadura, Patricia siguió el legado familiar como periodista y como incansable luchadora por los derechos humanos.



Fue una de las principales impulsoras de los juicios por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.



Como diputada nacional impulsó la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que finalmente se sancionó en 2003. Integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. También fue candidata presidencial por Izquierda Unida en 1999.



Era querellante en el juicio por la “Masacre de la Calle Corro”, donde una de las víctimas fue su hermana María Victoria. Además, formó parte de la agrupación HIJOS y fue denunciante en la causa ESMA.



En 2025, junto a Myriam Bregman, presentó un recurso judicial para exigir la preservación de los archivos de la Armada ante posibles depuraciones.



Inició su militancia como estudiante en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de psicóloga social, y se sumó a la izquierda peronista en 1972. Trabajó en el INTI y fue despedida por la dictadura en 1976, siendo reincorporada con el regreso de la democracia.