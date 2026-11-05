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Yo hago puchero, él hace puchero: Ronaldo se despide de la selección de Portugal

El delantero de 41 años comunicó el fin de su ciclo con la camiseta lusa a través de un emotivo video y una carta. Se despide como máximo goleador histórico de selecciones (146 goles en 234 partidos) luego de un conflicto reciente con el entrenador Jorge Jesus

Yo hago puchero, él hace puchero: Ronaldo se despide de la selección de Portugal
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Cristiano Ronaldo puso punto final a una de las trayectorias más exitosas de la historia del fútbol internacional. A través de un video publicado en sus redes sociales, el astro portugués anunció que deja la selección de Portugal después de 23 años, en los que vistió la camiseta número 7 y se convirtió en el máximo goleador de todos los tiempos en combinados nacionales masculinos, con 146 goles en 234 presentaciones.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, escribió en la carta que leyó en el video.

Agregó que no fue una decisión fácil, porque “hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”.

El cierre de su etapa internacional llega semanas después de un fuerte conflicto con el técnico Jorge Jesus.

Durante la última ventana de la Liga de Naciones, Ronaldo abandonó la concentración lusa luego de ser informado de que no sería titular ante Dinamarca.

El episodio derivó en una suspensión de 30 días y una sanción económica por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol. Aunque en octubre había afirmado que estaría disponible una vez cumplida la sanción, finalmente optó por el retiro.

Ronaldo debutó con Portugal en agosto de 2003, con 18 años, ante Kazajistán. A lo largo de su carrera fue pieza clave en la Eurocopa 2016, el primer título internacional de la historia del país, y en la Liga de Naciones de 2019, además de haber participado en seis Mundiales. Se despide orgulloso del camino recorrido y aseguró que “nunca dejaré de ser uno de ustedes” y que “Portugal siempre estará en mí”.

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