Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Médanos bajo presión: un megaproyecto que puede marcar precedente en PBA

Las obras avanzan en el sur de Mar del Plata mientras sigue pendiente una medida cautelar. Vecinos cuestionan la demora judicial y alertan que habilitar intervenciones de este tipo puede abrir la puerta a nuevas urbanizaciones sobre áreas sensibles.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.