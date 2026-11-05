Médanos bajo presión: un megaproyecto que puede marcar precedente en PBA
Las obras avanzan en el sur de Mar del Plata mientras sigue pendiente una medida cautelar. Vecinos cuestionan la demora judicial y alertan que habilitar intervenciones de este tipo puede abrir la puerta a nuevas urbanizaciones sobre áreas sensibles.
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La polémica por La Reserva volvió a instalarse en Mar del Plata. Esta vez, la Asamblea Playas del Sur denunció el avance de obras para construir ocho edificios junto a la desembocadura del arroyo Corrientes y cuestionó la demora judicial en resolver una medida cautelar. Los vecinos advierten que está en riesgo el futuro de todo el frente costero sur.
El conflicto suma un nuevo capítulo en una zona que viene concentrando disputas por el desarrollo inmobiliario y la preservación ambiental. En un documento difundido este miércoles, la organización vecinal alertó sobre trabajos en la primera línea de médanos y sostuvo que la intervención podría comprometer la integridad de la Reserva.
Según la asamblea, los trabajos comenzaron en condiciones irregulares y avanzaron sobre un sector de médanos que consideran fundamental para la preservación ambiental. En ese sentido, advirtieron que la intervención no representa un problema aislado, sino que podría sentar un precedente para futuras urbanizaciones sobre la costa sur.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la Justicia. Los vecinos aseguran que llevan cuatro meses esperando una resolución sobre una medida cautelar destinada a frenar las obras y cuestionan las demoras del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 y de la Cámara de Apelación. “Se están pasando la pelota”, sostuvieron al describir el recorrido del expediente.
La disputa judicial tiene como antecedente una discusión por el pago de tasas y sobretasas. De acuerdo con la denuncia, el juez Simón Isach supeditó en junio el libramiento de un oficio al Municipio al cumplimiento de esa exigencia. Los demandantes apelaron la decisión al invocar la gratuidad de los procesos ambientales, pero consideran que esa controversia terminó demorando la protección del entorno.
En paralelo, la Asamblea Playas del Sur reclama que se dicte una medida urgente para impedir nuevos movimientos de suelo, excavaciones y remoción de arena mientras se resuelve el expediente. También cuestiona la demora de la Fiscalía de Estado en definir aspectos vinculados con la línea de ribera, una cuestión que consideran central para delimitar y proteger el espacio costero.
La advertencia de los vecinos excede las parcelas donde comenzaron los trabajos. La organización sostiene que lo que está en juego es el futuro de toda la Reserva Paseo Costanero Sur y del frente marítimo, ante la posibilidad de que nuevos emprendimientos modifiquen de manera irreversible el paisaje y la biodiversidad.
“El peligro no son 8 edificios: es todo el frente costero”, sintetizaron desde la asamblea, que volvió a reclamar respuestas institucionales y una intervención judicial urgente para evitar que el avance de las obras termine condicionando el futuro ambiental de la zona.