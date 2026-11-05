Sin minutos con la violeta, busca convertir goles con la camiseta rosa

LEGISLATURA

Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar Los intendentes del MDF exigen a Kicillof que cumpla su promesa de impulsar las reelecciones indefinidas y empiezan a perder la paciencia. Los números en las cámaras juegan en contra de las aspiraciones axelistas y hoy no se vislumbra una salida por la vía de los votos.