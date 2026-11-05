Sin minutos con la violeta, busca convertir goles con la camiseta rosa
El ex futbolista de River Plate, Oscar Ahumada, fue presentado por los Passaglia como nuevo integrante de Hechos en Zárate. Hace unos meses había abandonado La Libertad Avanza, espacio con el que intentó competir por la intendencia de ese distrito.
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Alejado de la práctica profesional del fútbol, el ex jugador de River Plata, Oscar Ahumada, incursionó en la política de la mano de La Libertad Avanza. Lo hizo en Zárate, su ciudad natal, donde inició el camino que lo llevaría a competir por la intendencia de esa distrito de la Segunda Sección.
Sin embargo, diferencias con los máximos referentes libertarios hicieron que, a dos meses de su desembarco en el armado de Sebastián Pareja, decidiese dar un paso al costado tras manifestar discrepancias con un proyecto para desarrollar la Costanera zarateña, impulsado por el intendente Marcelo Matzkin (PRO).
A pocos meses de su alejamiento de los violetas, el otrora deportista se calza otra casaca: la rosa, que representa al espacio Hechos, que comandan los hermanos Santiago y Manuel Passaglia.
Bienvenido a @Hechos_ar, Oscar Ahumada. Crack total. Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina. Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien. Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar.
Los nicoleños le dieron la bienvenida a su partido en redes sociales: “Bienvenido a Hechos, Oscar Ahumada. Crack total. Felicitaciones por sumarte a este desafío de trabajar para llevar soluciones concretas a los problemas de la Argentina”, expresaron.
“Zárate necesita gente como vos, con ganas de hacer las cosas bien. Acá en Hechos vas a poder jugar con libertad en serio. Y nosotros te vamos a acompañar”, añadieron, con un dardo a sus rivales libertarios.