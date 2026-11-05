Vivienne, hija de Angelina y Brad, se quitó el apellido Pitt

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt eliminó legalmente el apellido de su padre, Brad Pitt, y ahora se llama oficialmente Vivienne Marcheline Jolie.



Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles concedió su petición el lunes 2 de noviembre, después de que no se presentaran objeciones.



La hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt presentó la solicitud el 20 de julio, nueve días después de cumplir 18 años (fecha que comparte con su hermano mellizo Knox).



En los documentos judiciales alegó “motivos personales” para el cambio. Desde hace más de dos años ya utilizaba públicamente solo el apellido de su madre: en 2024 apareció acreditada como “Vivienne Jolie” en el programa de la obra de Broadway The Outsiders, en cuya producción colaboró junto a Angelina.



Con esta decisión, Vivienne se convierte en la cuarta de los seis hijos de la expareja en quitarse el apellido Pitt. Antes lo hicieron Shiloh (en 2024), Maddox y Zahara (ambos en 2025). Hasta el momento, Pax y Knox no han iniciado el trámite legal, aunque Knox ya ha aparecido en algunos contextos públicos sin el apellido de su padre.



El cambio se produce en el marco de la distancia familiar que mantienen varios de los hijos con Brad Pitt desde la separación de la pareja en 2016.