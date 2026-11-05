Paris Jackson exige la herencia de su padre Michael Jackson

Paris Jackson, de 28 años, presentó el 29 de octubre una petición ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que exige que el patrimonio de su padre, Michael Jackson, transfiera 600 millones de dólares al Michael Jackson Family Trust, el fideicomiso creado en beneficio de ella y sus hermanos Prince (29) y Bigi (24).



En el escrito, Paris sostiene que más de 17 años después de la muerte del Rey del Pop en 2009, el fondo familiar sigue sin ser financiado. Acusa al albacea John Branca de mantener un “férreo control” sobre los tres hermanos al decidir cuándo y cuánto dinero reciben.



Según la presentación, el patrimonio generó más de 2.500 millones de dólares en ingresos brutos hasta diciembre de 2024 y dispone de aproximadamente 850 millones en efectivo y activos líquidos. El valor total del legado se estima entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.



Entre las operaciones citadas figuran la venta de la participación en EMI Music Publishing a Sony por 287,5 millones, la venta del rancho Neverland por 22 millones y un acuerdo con Sony por 750 millones a cambio del 50 % de los derechos de propiedad intelectual restantes.



Desde el patrimonio respondieron que ya se distribuyeron más de 200 millones de dólares en beneficio de los hijos y que, según el testamento de Michael, ninguno de los herederos recibe la distribución principal hasta cumplir los 30 años. También señalaron que aún existen litigios pendientes, entre ellos con el fisco estadounidense. La audiencia está prevista para el 4 de diciembre.