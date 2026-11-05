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Murió Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas y primera en recuperar a su nieta

La psicóloga social y referente de derechos humanos falleció este jueves en La Plata. Fue una de las fundadoras de Abuelas junto a Chicha Mariani y logró, en 1984, la primera restitución judicial de una nieta apropiada durante la dictadura, en un caso histórico que utilizó por primera vez el índice de abuelidad

Murió Elsa Pavón, cofundadora de Abuelas y primera en recuperar a su nieta
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La querida Abuela de Plaza de Mayo Elsa Pavón, incansable luchadora por los derechos humanos y la memoria, falleció este jueves en la ciudad de La Plata a los 90 años.

La vida de Elsa cambió el 18 de mayo de 1978, cuando su hija Mónica Grinspon fue secuestrada en Montevideo, donde se había exiliado junto a su pareja, Claudio Logares, y su beba de 23 meses, Paula. En el marco del Plan Cóndor, los tres fueron trasladados clandestinamente a la Argentina. La pareja fue desaparecida y la bebé fue apropiada por un subcomisario de la policía bonaerense. Ahí comenzó la búsqueda de Elsa.

Con el regreso de la democracia, el 13 de diciembre de 1984, Paula Logares Grinspon recuperó su verdadera identidad en lo que se convirtió en la primera restitución judicial de una niña apropiada durante la dictadura y la primera vez que se utilizó un análisis genético para estos casos.

A pesar de haber recuperado a su nieta, Elsa continuó hasta su último día luchando por la memoria, la verdad y la justicia y por la búsqueda de otros nietos y nietas apropiados. La Asociación Anahí, de la que era presidenta, la despidió destacando que “su fuerza y determinación abrieron caminos históricos en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia”.

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