Apps
Jueves, 5 noviembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
ADIOS A UN IDOLO

Murió Alan Jones, el campeón mundial de Fórmula 1

El australiano Alan Jones, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1980 con Williams, falleció este 5 de noviembre a los 80 años tras una breve enfermedad. Durante su carrera consiguió 12 victorias y protagonizó un recordado conflicto con su compañero argentino Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981, cuando el santafesino desobedeció una orden de equipo y le arrebató la victoria

Murió Alan Jones, el campeón mundial de Fórmula 1
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El australiano Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 con Williams, murió el 5 de noviembre a los 80 años, luego de una breve enfermedad.

La noticia fue comunicada por su esposa, Amanda Butler-Davis, a través de la cadena pública australiana ABC.

A lo largo de su trayectoria en la máxima categoría, Jones sumó 12 victorias, 24 podios y cinco pole positions. Fue uno de los dos únicos pilotos australianos en conquistar el título mundial, junto con Jack Brabham. Se retiró en 1986, pero continuó vinculado al automovilismo.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió el 29 de marzo de 1981, durante el Gran Premio de Brasil. Ese día, su compañero de Williams, el argentino Carlos Reutemann, desobedeció una orden del equipo de cederle el primer puesto y ganó la carrera. Molesto por la decisión, Jones no subió al podio.

El Gran Premio de Australia destacó su trayectoria y recordó que su título mundial inspiró a una generación de aficionados en su país.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

LEGISLATURA

Yo poroteo, tú poroteas, él porotea, pero las re re no acaban de madurar

Los intendentes del MDF exigen a Kicillof que cumpla su promesa de impulsar las reelecciones indefinidas y empiezan a perder la paciencia. Los números en las cámaras juegan en contra de las aspiraciones axelistas y hoy no se vislumbra una salida por la vía de los votos.

NOTICIAS MÁS VISTAS

PJ bonaerense: reelecciones, PASO y Congreso tras el cara a cara de Kicillof y Máximo

Kicillof le gana a Milei y Bullrich en el Conurbano: lidera en 20 de los 24 municipios

El Ejecutivo envía el Presupuesto, con endeudamiento para pagar vencimientos

La Provincia presentó el megaoperativo para recibir al Papa: 12 mil policías y 30 mil servidores

Otro disgusto para Milei: la Justicia analiza reincorporar a varios querellantes

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET