Murió Alan Jones, el campeón mundial de Fórmula 1

El australiano Alan Jones, campeón mundial de Fórmula 1 en 1980 con Williams, murió el 5 de noviembre a los 80 años, luego de una breve enfermedad.



La noticia fue comunicada por su esposa, Amanda Butler-Davis, a través de la cadena pública australiana ABC.



A lo largo de su trayectoria en la máxima categoría, Jones sumó 12 victorias, 24 podios y cinco pole positions. Fue uno de los dos únicos pilotos australianos en conquistar el título mundial, junto con Jack Brabham. Se retiró en 1986, pero continuó vinculado al automovilismo.



Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió el 29 de marzo de 1981, durante el Gran Premio de Brasil. Ese día, su compañero de Williams, el argentino Carlos Reutemann, desobedeció una orden del equipo de cederle el primer puesto y ganó la carrera. Molesto por la decisión, Jones no subió al podio.



El Gran Premio de Australia destacó su trayectoria y recordó que su título mundial inspiró a una generación de aficionados en su país.