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EL TRABAJO SILENCIOSO

Humboldt, el basset hound que detecta fauna silvestre en la Patagonia

Un basset hound de dos años colabora de forma voluntaria con científicos y guardaparques en la Patagonia para localizar rastros de especies nativas e invasoras, animales vivos y parásitos

Humboldt, el basset hound que detecta fauna silvestre en la Patagonia
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Humboldt es un basset hound de dos años que vive en Villa La Angostura (Neuquén) y forma parte del equipo voluntario Darwin Conservation. Su guía, Alex Tersoglio, y la hija de esta, Kenya Campos Haedo (estudiante de Biología), lo entrenaron para detectar con el olfato rastros de fauna silvestre sin modificar el entorno.

A diferencia de otros perros de trabajo, Humboldt utiliza la “marcación pasiva”: cuando encuentra algo, se detiene, se sienta, se echa o mira fijamente a su guía. No ladra ni escarba, lo que permite trabajar en zonas sensibles sin ahuyentar a la fauna ni dañar el hábitat.

Entre las especies y rastros que puede localizar se encuentran heces de huemul, huillín, visón americano, gato güiña, gato montés y zorro; ejemplares vivos de tortuga terrestre patagónica (Chelonoidis chilensis); y, en etapas de entrenamiento, parásitos u otros indicios microscópicos.

El equipo colabora con Parques Nacionales (Nahuel Huapi y Lanín), investigadores del CONICET y programas de conservación en Río Negro y Neuquén.

El proyecto continúa el trabajo que realizaba Darwin, el anterior perro de la familia, fallecido en 2024. Tersoglio destaca el olfato excepcional de la raza basset hound y el carácter calmado del animal, que facilita el trabajo de campo en bosques, costas de lagos, estepas y zonas de transición de la Patagonia.

La iniciativa es autogestionada y altruista; solo recibe apoyo material (arneses y equipamiento) de una empresa privada. Su labor permite a los investigadores obtener datos de campo de forma más rápida y precisa sobre especies amenazadas o crípticas.

 

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