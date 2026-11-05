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Bancos cerrados por cinco días: última jornada para operar en sucursales

Las entidades bancarias de todo el país cerrarán desde este viernes 6 de noviembre hasta el martes 10 inclusive. El cierre combina el Día del Bancario, el fin de semana y feriados vinculados a la visita del papa León XIV. La atención presencial se reanuda el miércoles 11. Durante el período siguen operativos los cajeros, el homebanking, las billeteras virtuales y el retiro de efectivo en comercios adheridos

Bancos cerrados por cinco días: última jornada para operar en sucursales
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Los bancos argentinos no atenderán al público en sus sucursales durante cinco días corridos. Este jueves 5 de noviembre es el último día hábil para realizar trámites por ventanilla, gestiones comerciales, depósitos o extracciones en caja y cualquier operación que requiera presencia física.

El cierre comienza el viernes 6 por el Día del Bancario, jornada tradicional en la que no hay atención al público. Le siguen el sábado 7 y el domingo 8, correspondientes al fin de semana habitual.

El lunes 9 será feriado nacional por la visita del papa León XIV y el martes 10 rige un feriado bancario extendido a todo el país por decisión del Banco Central, aunque oficialmente solo es feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

La actividad se retoma con normalidad el miércoles 11 de noviembre, pese al asueto decretado en la provincia de Buenos Aires por la misa que presidirá el pontífice en Luján. El papa León XIV realizará actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9, se trasladará a Córdoba el martes 10 y presidirá la misa en Luján el miércoles 11.

Durante el cierre, los bancos armaron planes de contingencia para abastecer los cajeros automáticos. Además, los clientes podrán retirar efectivo en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos.

Los canales digitales (homebanking, apps de banca móvil y billeteras virtuales) permanecerán activos las 24 horas para transferencias, pagos de servicios y demás operaciones electrónicas, como ocurre habitualmente.

Quienes necesiten operaciones que no puedan resolverse digitalmente (apertura de cuentas, presentación de documentación física, ciertas operaciones cambiarias o trámites con firma) deben anticiparlas hoy.

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