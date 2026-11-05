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Jueves, 5 noviembre 2026
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LA PELEA SIN FIN

Mauro Icardi salió a defender su honor

En plena escalada de la disputa por la cuota alimentaria de sus hijas, Mauro Icardi publicó desmintió las versiones sobre una deuda de 90 mil dólares y un pedido de prohibición de salida del país.

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El futbolista reaccionó tras la difusión de una resolución que, según trascendió, rechazó su pedido de reducción de alimentos e intimó el pago de los meses de septiembre y octubre.

La liquidación informada alcanzaba los 60 mil dólares y se elevaba a 90 mil por el incumplimiento de plazos. Icardi lo calificó de “otra mentira que quisieron instalar algunos voceros” y aseguró que “para verdades están las resoluciones judiciales”.

En sus publicaciones enumeró varios puntos: que el expediente de reducción es distinto al difundido, que la Cámara revocó la multa del 50 %, que la Justicia negó la prohibición de salida del país, que los montos reclamados ya fueron abonados en la cuota de junio de 2026 y que el embargo de su propiedad en Nordelta pertenece a otra causa, está apelado y “pronto se levantará”.

Cerró con fuertes críticas a quienes difundieron la información: “No le mientan tanto a la gente. Si necesitan plata, vayan a trabajar. ¡Chimuertos!”.

En una última historia, con la máscara de Momo, mostró la resolución del 4 de noviembre, cuestionó las firmas del documento y remató con un video riéndose: “No se puede competir contra principiantes. Qué atrevida es la ignorancia”.

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