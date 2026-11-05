Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2026 MERCADO INTERNO Y EXTERNO

La industria automotriz no repunta y registró una nueva caída en producción

La actividad de la industria automotriz mostró más señales de desaceleración durante octubre último, con retrocesos tanto en la producción como en las ventas al mercado interno, mientras que las exportaciones también están en baja, con leve repunte interanual.

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